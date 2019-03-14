Кинологи: Такса стала лидером по укусам людей среди других собак





Специалист рассказал, какие именно породы домашних питомцев являются наиболее опасными для человека. Электрон Дементьев сообщил, что навредить людям могут абсолютно любые животные. Эксперт поведал, что в Санкт-Петербурге на притяжении 15 лет лидером по укусам считается такса. Эти данные подтверждает и статистика учреждений ветеринарного профиля на территории Российской Федерации.Электрон Дементьев считает, что необходимо ввести учебные заведения для собак любых пород. Количество данных учреждений должно быть наравне, например, с автошколами, и обучение в них должно стать обязательным. Специалист уверяет, что учить нужно не только домашнего питомца, но и его хозяина. Такие меры необходимы для того, чтобы обезопасить окружающих и самого владельца животного.