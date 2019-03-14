Анастасия Заворотнюк показала «семейную идиллию» на фото

Знаменитые супруги долго скрывали от поклонников, что ждут пополнение в семье. Актриса родила Милу в 2018 году, но только недавно решила показать ребенка общественности. Звезда боялась, что не сможет выносить и родить малыша из-за возраста, поэтому не афишировала беременность.47-летняя Заворотнюк замужем за фигуристом уже 11 лет, но Мила – их первый совместный «плод любви». Супруги очень счастливы и стараются уделять больше времени маленькой наследнице, что видно по публикациям актрисы в личном блоге Instagram.На последнем фото, опубликованным знаменитостью, пара играет с малышкой, которая, видимо, очень довольна таким вниманием. В комментарии Анастасия Заворотнюк благодарна фолловерам и друзьям за теплые пожелания, отметив, что она с мужем очень это ценит. Звезда пожелала поклонникам любви, радости и счастья.