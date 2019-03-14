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Максим Галкин рассказал о воспитании детей и новой работе

Максим Галкин в интервью российским журналистам поделился методами воспитания своих детей Лизы и Гарри, а также рассказал о своей новой работе. Пародист участвует в озвучивании мультфильма «Большое путешествие», его голосом на экране заговорит персонаж Заяц.
Максим Галкин рассказал о воспитании детей и новой работе

Максим Галкин подчеркнул, что такая работа – как раз ему по душе, ведь ему нравится имитировать чужие голоса. До «Большого путешествия» артист «подарил» свой голос трём различным инопланетянам из анимационной ленты «Пришельцы в доме». И один, и второй мультфильм юморист считает достойными того, чтобы их смотрели дети, в том числе и его собственные наследники, иначе бы он не принимал участия в озвучивании картин.
Максим Галкин рассказал о воспитании детей и новой работе

Максим Галкин рассказал, что Лиза и Гарри любят смотреть мультфильмы как советского производства, так и современные. В последнее время они увлеклись анимационными историями о шпионах, после просмотра которых воспроизводят увиденное на экране в своей игровой деятельности. Звёздный отец уделяет дочери и сыну много времени, и даже если он уставший возвращается с работы, не пренебрегает общением с ними.

«Для меня не важно, какую профессию мои дети выберут в жизни, лишь бы они были счастливы», – приводит слова Максима Галкина издание «РИА Новости».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:04

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