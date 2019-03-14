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Младшая сестра Ольги Бузовой Анна замечена в компании любимой девушки Тимати

Родственница новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой – Анна общается с возлюбленной известнейшего хип-хоп исполнителя Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати – Анастасией Решетовой.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна замечена в компании любимой девушки Тимати

Не секрет, что Ольга еще в прошлом году вязалась в скандал с Тимуром. Тогда музыкант даже опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, посвященный Бузовой, в котором нелицеприятно высказался в ее адрес.

Как известно, Тимати и Бузова по-прежнему не общаются, а на различных мероприятиях, на которые их приглашают, попросту обходят друг друга стороной. Каким же удивлением для интернет-пользователей было увидеть, что младшая сестра Ольги поддерживает связь с избранницей певца.

Несколько часов назад в Сети появилась фотография, на которой Бузова-младшая запечатлена в компании Анастасии Решетовой. За считанные минуты этот снимок разлетелся по всему Интернету, а фолловеры продолжают забрасывать Анну вопросами, что такого произошло у них с Ольгой.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна замечена в компании любимой девушки Тимати

По словам подписчиков Анны, она не должна была начинать общаться с девушкой Тимати, даже если и обижена на свою старшую сестру.

«Ань, зачем тебе это все? Оля твоя родная сестра! Ты представь только как ей сейчас неприятно!», «Анют, а вы с Решетовой и Тимати теперь лучшими друзьями станете?! Будете все вместе Олю грязью обливать..», - продолжают писать в Сети.

К слову, Бузова-младшая пока никак не отреагировала на вопросы фолловеров.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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