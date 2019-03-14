Елена Малышева мечтает о пластической операции

Замечая массу недостатков во внешности, Малышева хочет обратиться к специалистам, чтобы исправить все изъяны. Знаменитость всегда нормально относилась к пластике, хотя знает обо всех рисках и разной реакции организма на «вторжение». По мнению телезвезды, при правильном подходе данная кардинальная процедура никому не повредит. Ведущая «Жить здорово» давно мечтает преобразиться с помощью пластической хирургии, но ей не хватает времени – слишком маленькие перерывы между съемками.Комплименты поклонников, без сомнения, радуют Малышеву, однако она призналась, как сложно ей выглядеть молодо. Для этого необходимы «самоотречение и адская дисциплина». Звезда посоветовала женщинам «за 50», желающим быть красивыми, «улыбаться и терпеть».