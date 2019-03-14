Рэпер Гуф показал новый роскошный особняк в Подмосковье
Популярный российский рэпер Гуф недавно показал свой новый роскошный особняк, расположенный в подмосковном районе «Апрелевка». Дизайн жилья артиста приехали оценить ведущие YouTube-шоу под названием «Железные судьбы».
Алексей Долматов приобрел участок в Подмосковье не так давно, но уже может похвастаться возведенным особняком. Звезда сообщил журналистам, что строительные работы пока продолжаются, так как в планах Гуфа – построить гостевой коттедж и звукозаписывающую студию. В ролике шоу «Железные судьбы» видно, как исполнитель демонстрирует гостям свое «скромное» жилище. В доме рэпера, включая гардеробную, царит полный порядок, за которым следит домработница.
Любимый атрибут Гуфа в особняке – это диван, особенностью которого являются встроенные колонки. Такую роскошь можно себе позволить за полмиллиона рублей.
Блогеры не могли не обратить внимание на висящий в одной из комнат портрет бывшей возлюбленной Алексея Долматова – Кэти Топурии, с которой он расстался после громкого скандала. Рэпер признался, что все еще очень любит популярную певицу и не держит на нее обиды.
Алексей Долматов приобрел участок в Подмосковье не так давно, но уже может похвастаться возведенным особняком. Звезда сообщил журналистам, что строительные работы пока продолжаются, так как в планах Гуфа – построить гостевой коттедж и звукозаписывающую студию. В ролике шоу «Железные судьбы» видно, как исполнитель демонстрирует гостям свое «скромное» жилище. В доме рэпера, включая гардеробную, царит полный порядок, за которым следит домработница.
Любимый атрибут Гуфа в особняке – это диван, особенностью которого являются встроенные колонки. Такую роскошь можно себе позволить за полмиллиона рублей.
Блогеры не могли не обратить внимание на висящий в одной из комнат портрет бывшей возлюбленной Алексея Долматова – Кэти Топурии, с которой он расстался после громкого скандала. Рэпер признался, что все еще очень любит популярную певицу и не держит на нее обиды.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:55