АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Ксения Собчак призналась, что хочет нравиться мужчинам

Бывшая телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» Ксения Собчак заявила, что для нее очень важно нравиться мужчинам.

Ксения Собчак призналась, что хочет нравиться мужчинам

На днях в Интернете появилось очередное интервью с Ксенией Анатолиевной, в котором экс-кандидат на пост президента России в 2018 году рассказала, какие инструменты на сегодняшний день используют девушки и женщины, чтобы привлечь того или иного мужчину.

Всем известно, что личная жизнь Собчак всегда довольно активно обсуждалась в социальных сетях. Впрочем, сейчас имя эпатажной тележурналистки появляется в Интернете куда чаще, а все потому, что на прошлой неделе Ксения Анатолиевна сделала сенсационное объявление, в котором призналась, что уже давно не живет со своим супругом Максимом Виторганом.

В недавнем интервью журналисты спросили у Собчак о мужчинах в ее жизни, на что знаменитость долго не думая ответила, что ей очень хочется нравиться мужчинам, ведь это важно для нее. При этом Ксения Анатолиевна подчеркнула, что любого мужчину можно соблазнить, но для этого нужно использовать специальные «инструменты».

Ксения Собчак призналась, что хочет нравиться мужчинам

Когда же репортеры поинтересовались, что это за «инструменты», экс-ведущая «Дома-2» ответила, что разные и она давно находится на «тренерской работе».

«Я уже вышла из большого спорта. Спросите Викторию Лопыреву», - подчеркнула Ксения Анатолиевна.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На поверхности Марса замечен
Максим Галкин рассказал о воспитании
Иосиф Оганесян рассказал, что перед
Над вулканом Фудзияма веб-камера
Рэпер Гуф показал новый роскошный
Ученые: Риск развития ожирения снизит
Елена Малышева мечтает о пластической
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
МИД Швеции потребовал от посла РФ
Ксения Собчак призналась, что хочет
В больнице Благовещенска более 100
Певец Данко считает, что в России на
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен
Назван ТОП-3 моделей Lada с самым
У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе
Борис Грачевский рассказал, как молодая
Кирилл Терёшин передумал сниматься в
Звезда «Дома-2» Никита Турчин мечтает,
Гормон стресса провоцирует
«Как близнецы»: Надежду Бабкину после
Принцесса Беатрис впервые появилась на
Звезда «Голоса» Севиль Велиева
Вера Брежнева никогда не считала себя
Ушел из жизни участник группы
«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой
Во Всемирной паутине произошел сбой в
Андрис Лиепа назвал причину развода с
Уфологи: Приближающаяся комета с
ООН: Ограничить потребление мировых
В Сети появились характеристики
Просмотреть все новости