Ксения Собчак призналась, что хочет нравиться мужчинам

«Я уже вышла из большого спорта. Спросите Викторию Лопыреву», - подчеркнула Ксения Анатолиевна.







На днях в Интернете появилось очередное интервью с Ксенией Анатолиевной, в котором экс-кандидат на пост президента России в 2018 году рассказала, какие инструменты на сегодняшний день используют девушки и женщины, чтобы привлечь того или иного мужчину.Всем известно, что личная жизнь Собчак всегда довольно активно обсуждалась в социальных сетях. Впрочем, сейчас имя эпатажной тележурналистки появляется в Интернете куда чаще, а все потому, что на прошлой неделе Ксения Анатолиевна сделала сенсационное объявление, в котором призналась, что уже давно не живет со своим супругом Максимом Виторганом.В недавнем интервью журналисты спросили у Собчак о мужчинах в ее жизни, на что знаменитость долго не думая ответила, что ей очень хочется нравиться мужчинам, ведь это важно для нее. При этом Ксения Анатолиевна подчеркнула, что любого мужчину можно соблазнить, но для этого нужно использовать специальные «инструменты».Когда же репортеры поинтересовались, что это за «инструменты», экс-ведущая «Дома-2» ответила, что разные и она давно находится на «тренерской работе».