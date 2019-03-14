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Ученые: Риск развития ожирения снизит зеленый чай

Ученые сделали заявление, что риск развития ожирения может снизить зеленый чай. К такому выводу они пришли после проведения исследования. Об этом написало тематическое издание Nutritional Biochemistry.
Ученые: Риск развития ожирения снизит зеленый чай

Эксперимент проводился на мышах. В еду животных добавляли зеленый чай, концентрация которого составляла 2%. Их состояние улучшалось в связи с увеличением количества полезных микробов в кишечнике. Они же, в свою очередь, подавляли воспалительные процессы.

Ранее уже были проведены исследования лечения ожирения, но результаты представляли лишь смешанный набор информации. Часть экспертов советовала зеленый чай для борьбы с ожирением, а другие сомневались в его эффективности.

Зеленый чай пользуется большой популярностью на Западе, так как полезен для здоровья. В напитке содержаться катехины и противовоспалительные полифенолы, которые, со своей стороны, снижают риск болезней печени и сердца, и связаны с противораковой активностью. Новый эксперимент показал что чай снижает уровень сахара в крови, воспаление, и уменьшает жировую ткань в кишечнике.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:50

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