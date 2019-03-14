Ученые: Риск развития ожирения снизит зеленый чай





Эксперимент проводился на мышах. В еду животных добавляли зеленый чай, концентрация которого составляла 2%. Их состояние улучшалось в связи с увеличением количества полезных микробов в кишечнике. Они же, в свою очередь, подавляли воспалительные процессы.Ранее уже были проведены исследования лечения ожирения, но результаты представляли лишь смешанный набор информации. Часть экспертов советовала зеленый чай для борьбы с ожирением, а другие сомневались в его эффективности.Зеленый чай пользуется большой популярностью на Западе, так как полезен для здоровья. В напитке содержаться катехины и противовоспалительные полифенолы, которые, со своей стороны, снижают риск болезней печени и сердца, и связаны с противораковой активностью. Новый эксперимент показал что чай снижает уровень сахара в крови, воспаление, и уменьшает жировую ткань в кишечнике.