Певец Данко считает, что в России на артистов оказывается моральное давление





Данко рассказал, что оказанное на российских знаменитостей давление очень тяжело переносить. Певец сообщил, что постоянные гастроли сильно ослабляют иммунитет и это сказывается на здоровье. Недавно он побывал в Карелии, где перед его выступлением начался сильный порывистый ветер, но исполнитель все равно вышел на сцену. Данко отметил, что знаменитостям нужно хорошо заботиться о собственном здоровье. Знаменитость несколько лет назад отказался от употребления табака и алкоголя. Также певец уверен, что недостаток сна и плохое питание неблагоприятно влияют на организм артистов.Исполнитель заявил, что звездам отечественного шоу-бизнеса живется не легко. У них имеется множество недругов, которые завидуют и постоянно оказывают моральное давление, что тоже сказывается на состоянии здоровья артистов.