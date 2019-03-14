АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Певец Данко считает, что в России на артистов оказывается моральное давление

В одном из своих интервью певец Данко рассказал, что по его мнению, в России на артистов оказывается моральное давление. Исполнитель уверен, что многие завидуют знаменитостям и ненавидят их.

Певец Данко считает, что в России на артистов оказывается моральное давление

Данко рассказал, что оказанное на российских знаменитостей давление очень тяжело переносить. Певец сообщил, что постоянные гастроли сильно ослабляют иммунитет и это сказывается на здоровье. Недавно он побывал в Карелии, где перед его выступлением начался сильный порывистый ветер, но исполнитель все равно вышел на сцену. Данко отметил, что знаменитостям нужно хорошо заботиться о собственном здоровье. Знаменитость несколько лет назад отказался от употребления табака и алкоголя. Также певец уверен, что недостаток сна и плохое питание неблагоприятно влияют на организм артистов.

Певец Данко считает, что в России на артистов оказывается моральное давление

Исполнитель заявил, что звездам отечественного шоу-бизнеса живется не легко. У них имеется множество недругов, которые завидуют и постоянно оказывают моральное давление, что тоже сказывается на состоянии здоровья артистов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На поверхности Марса замечен
Максим Галкин рассказал о воспитании
Иосиф Оганесян рассказал, что перед
Над вулканом Фудзияма веб-камера
Рэпер Гуф показал новый роскошный
Ученые: Риск развития ожирения снизит
Елена Малышева мечтает о пластической
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
МИД Швеции потребовал от посла РФ
Ксения Собчак призналась, что хочет
В больнице Благовещенска более 100
Певец Данко считает, что в России на
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен
Назван ТОП-3 моделей Lada с самым
У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе
Борис Грачевский рассказал, как молодая
Кирилл Терёшин передумал сниматься в
Звезда «Дома-2» Никита Турчин мечтает,
Гормон стресса провоцирует
«Как близнецы»: Надежду Бабкину после
Принцесса Беатрис впервые появилась на
Звезда «Голоса» Севиль Велиева
Вера Брежнева никогда не считала себя
Ушел из жизни участник группы
«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой
Во Всемирной паутине произошел сбой в
Андрис Лиепа назвал причину развода с
Уфологи: Приближающаяся комета с
ООН: Ограничить потребление мировых
В Сети появились характеристики
Просмотреть все новости