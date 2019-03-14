Экс-участник Modern Talking Дитер Болен анонсировал свое возвращение на сцену

Болен впервые после распада группы даст концерт перед огромной аудиторией. Артист планирует исполнить полюбившиеся поклонникам композиции из репертуара Modern Talking, но без своего экс-коллеги Томаса Андерса. Бывший напарник поп-музыканта пожелал ему удачи. Андерс не в обиде на Болена из-за включения в концертную программу песен коллектива и считает, что это будет честно, так как ранее он и сам исполнял совместные хиты в одиночку. До окончательного распада Modern Talking в 2003 году участники коллектива реализовали более 120 млн копий своих сборников.Болен в последнее время выступает в качестве члена жюри в шоу «Германия ищет суперзвезду». Музыкант планирует посетить Россию, чтобы подписать свою звезду, расположенную на Аллее Славы в ТРК Vegas в Москве. На территории комплекса находится свыше 30 именных знаков с автографами мировых знаменитостей.