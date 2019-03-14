Назван ТОП-3 моделей Lada с самым маленьким расходом топлива





Автомобили данной группы расходуют небольшое количество топлива, у их импортных аналогов он больше, считают эксперты. Перечень открывает Lada Granta FL, у неё минимальный расход топлива из ВАЗовской линейки, машина имеет мотор 1,6 л мощностью 106 л. с. Расход бензина составляет 6,4 л на 100 км пути при смешанном цикле езды. Далее следует Lada Vesta, автомобиль признали бестселлером отечественного рынка, модель отличается умеренным расходом топлива. При смешанном цикле машина потребляет 6,6 л на 100 км пути. Третью строку занимает автомобиль Lada Xray, компактный кроссовер популярен на рынке, его 1,8-литровый мотор расходует 6,8 л, ДВС имеет мощность 122 л. с. Специалисты отмечают и новый универсал Lada Vesta SW, под капотом данной модели размещен двигатель мощностью 106 л. с.Расход топлива составляет 7 л на 100 км пробега. Модель не вошла в ТОП-3, но эксперты считают, что расход топлива двигателя 5-дверного универсала следует считать умеренным.