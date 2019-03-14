АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе родился наследник

В семье актеров Алесы Качер и Вахтанга Беридзе – пополнение. Звезда фильма «Вкус граната» 6 марта родила наследника и уже готовится к выписке из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.

У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе родился наследник

Супружеская пара очень долго и тщательно готовилась к этому важному процессу, поэтому Алеса Качер решила лечь в клинику за несколько дней до родов. Новоиспеченная мама рассказала журналистам, что выбрать медицинское учреждение с лучшими специалистами, комфортными условиями и уроками по уходу за новорожденным ей помогла подруга и коллега по цеху Мария Кожевникова.

Актриса призналась: беременность протекала легко и без осложнений, но во время родов были трудности. Мальчик все же родился здоровым с весом 3590 грамм и ростом – 52 см. Вахтанг Беридзе, узнав о начале родов, примчался в больницу с огромным букетом роз, а после него приехала и актриса Мария Кожевникова с первыми подарками для ребенка – костюмами и серебряной погремушкой.
У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе родился наследник

Алеса Качер очень счастлива: «Рождение ребенка самый главный Оскар в моей жизни». Звезда «12 месяцев» сообщила, что теперь точно знает, как женщина меняется после появления наследника на свет. По словам, артистки, сын, которого уже назвали Александром, ее лучшая награда.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На поверхности Марса замечен
Максим Галкин рассказал о воспитании
Иосиф Оганесян рассказал, что перед
Над вулканом Фудзияма веб-камера
Рэпер Гуф показал новый роскошный
Ученые: Риск развития ожирения снизит
Елена Малышева мечтает о пластической
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
МИД Швеции потребовал от посла РФ
Ксения Собчак призналась, что хочет
В больнице Благовещенска более 100
Певец Данко считает, что в России на
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен
Назван ТОП-3 моделей Lada с самым
У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе
Борис Грачевский рассказал, как молодая
Кирилл Терёшин передумал сниматься в
Звезда «Дома-2» Никита Турчин мечтает,
Гормон стресса провоцирует
«Как близнецы»: Надежду Бабкину после
Принцесса Беатрис впервые появилась на
Звезда «Голоса» Севиль Велиева
Вера Брежнева никогда не считала себя
Ушел из жизни участник группы
«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой
Во Всемирной паутине произошел сбой в
Андрис Лиепа назвал причину развода с
Уфологи: Приближающаяся комета с
ООН: Ограничить потребление мировых
В Сети появились характеристики
Просмотреть все новости