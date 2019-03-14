У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе родился наследник
В семье актеров Алесы Качер и Вахтанга Беридзе – пополнение. Звезда фильма «Вкус граната» 6 марта родила наследника и уже готовится к выписке из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
Супружеская пара очень долго и тщательно готовилась к этому важному процессу, поэтому Алеса Качер решила лечь в клинику за несколько дней до родов. Новоиспеченная мама рассказала журналистам, что выбрать медицинское учреждение с лучшими специалистами, комфортными условиями и уроками по уходу за новорожденным ей помогла подруга и коллега по цеху Мария Кожевникова.
Актриса призналась: беременность протекала легко и без осложнений, но во время родов были трудности. Мальчик все же родился здоровым с весом 3590 грамм и ростом – 52 см. Вахтанг Беридзе, узнав о начале родов, примчался в больницу с огромным букетом роз, а после него приехала и актриса Мария Кожевникова с первыми подарками для ребенка – костюмами и серебряной погремушкой.
Алеса Качер очень счастлива: «Рождение ребенка самый главный Оскар в моей жизни». Звезда «12 месяцев» сообщила, что теперь точно знает, как женщина меняется после появления наследника на свет. По словам, артистки, сын, которого уже назвали Александром, ее лучшая награда.
Супружеская пара очень долго и тщательно готовилась к этому важному процессу, поэтому Алеса Качер решила лечь в клинику за несколько дней до родов. Новоиспеченная мама рассказала журналистам, что выбрать медицинское учреждение с лучшими специалистами, комфортными условиями и уроками по уходу за новорожденным ей помогла подруга и коллега по цеху Мария Кожевникова.
Актриса призналась: беременность протекала легко и без осложнений, но во время родов были трудности. Мальчик все же родился здоровым с весом 3590 грамм и ростом – 52 см. Вахтанг Беридзе, узнав о начале родов, примчался в больницу с огромным букетом роз, а после него приехала и актриса Мария Кожевникова с первыми подарками для ребенка – костюмами и серебряной погремушкой.
Алеса Качер очень счастлива: «Рождение ребенка самый главный Оскар в моей жизни». Звезда «12 месяцев» сообщила, что теперь точно знает, как женщина меняется после появления наследника на свет. По словам, артистки, сын, которого уже назвали Александром, ее лучшая награда.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:08