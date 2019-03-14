У Алесы Качер и Вахтанга Беридзе родился наследник





Супружеская пара очень долго и тщательно готовилась к этому важному процессу, поэтому Алеса Качер решила лечь в клинику за несколько дней до родов. Новоиспеченная мама рассказала журналистам, что выбрать медицинское учреждение с лучшими специалистами, комфортными условиями и уроками по уходу за новорожденным ей помогла подруга и коллега по цеху Мария Кожевникова.Актриса призналась: беременность протекала легко и без осложнений, но во время родов были трудности. Мальчик все же родился здоровым с весом 3590 грамм и ростом – 52 см. Вахтанг Беридзе, узнав о начале родов, примчался в больницу с огромным букетом роз, а после него приехала и актриса Мария Кожевникова с первыми подарками для ребенка – костюмами и серебряной погремушкой.Алеса Качер очень счастлива: «Рождение ребенка самый главный Оскар в моей жизни». Звезда «12 месяцев» сообщила, что теперь точно знает, как женщина меняется после появления наследника на свет. По словам, артистки, сын, которого уже назвали Александром, ее лучшая награда.