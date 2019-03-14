Борис Грачевский рассказал, как молодая жена помогла ему вылечиться от рака
Борис Грачевский, который 18 марта отметит своё 70-летие, в интервью изданию «Антенна-Телесемь» рассказал о том, как его молодая жена, 35-летняя певица и актриса Екатерина Белоцерковская, помогла ему вылечиться от рака. Из-за большой разницы в возрасте многие не верят в искренние чувства артистки к мужу, но руководитель «Ералаша» опроверг такие подозрения.
Борис Грачевский уверил журналистов, что расчёт присутствует как раз с его стороны, и он заключается в желании прожить старость в любви. Супруга же его крайне бескорыстна, она радуется даже таким незначительным подаркам, как мобильный телефон. Кинорежиссёр назвал избранницу нежнейшим человеком, любящим и заботливым. Кроме того, именно благодаря Екатерине Белоцерковской Борису Грачевскому удалось вылечиться от рака кожи.
Екатерина Белоцерковская стала третьей женой Бориса Грачевского. В прошлом месяце супруги отметили трёхлетие со дня свадьбы.
Борис Грачевский уверил журналистов, что расчёт присутствует как раз с его стороны, и он заключается в желании прожить старость в любви. Супруга же его крайне бескорыстна, она радуется даже таким незначительным подаркам, как мобильный телефон. Кинорежиссёр назвал избранницу нежнейшим человеком, любящим и заботливым. Кроме того, именно благодаря Екатерине Белоцерковской Борису Грачевскому удалось вылечиться от рака кожи.
«Она всё время твердила, чтобы я не смел умирать, что мы победим болезнь. Я прислушиваюсь к ней и делаю всё, что как она скажет», – рассказал сценарист.
Екатерина Белоцерковская стала третьей женой Бориса Грачевского. В прошлом месяце супруги отметили трёхлетие со дня свадьбы.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:04