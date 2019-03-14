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Звезда «Дома-2» Никита Турчин мечтает, чтобы его первое «волшебство» произошло в Париже

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Никита Турчин признался, что мечтает о том, чтобы его первое «волшебство» произошло в столице Франции.

Звезда «Дома-2» Никита Турчин мечтает, чтобы его первое «волшебство» произошло в Париже

По словам телезнаменитости, он хочет встретить девушку, которая будет такой же «чистой» как и он, однако его тревожит несколько моментов.

Отметим, что Никита никогда не скрывал тот факт, что в свои 18 лет он пока не имел сексуального контакта с девушками. Впрочем, молодого человека это никогда не смущало, ведь он хочет для начала по-настоящему влюбиться.

Звезда «Дома-2» Никита Турчин мечтает, чтобы его первое «волшебство» произошло в Париже

На днях в Сети появилось очередное интервью со звездой телестройки «Дом-2», в котором он рассказал, какой должна быть «та самая». По словам Никиты, он ищет «чистую» и «невинную» девушку, однако его тревожит осознание того, что первый сексуальный контакт двух неопытных партнеров может закончиться полным «крахом».

Выяснилось, что Никита уже даже фантазировал на тему того, где он хочет, чтобы у него произошло первое «волшебство». Оказалось, что Турчин настроен довольно серьезно и планирует, чтобы все прошло более чем романтично.

Также экс-участник телепроекта указал на то, что хочет, чтобы все случилось на трезвую голову и в красивом месте, а не как это могло произойти с одной из участниц «Дома-2» Оксаной Ряской, которая, по словам Никиты, пыталась «изнасиловать» его.

Звезда «Дома-2» Никита Турчин мечтает, чтобы его первое «волшебство» произошло в Париже

К слову, самой яркой фантазией для Турчина оказалось первое «волшебство» на фоне Эйфелевой башни.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:55

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