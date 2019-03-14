Гормон стресса провоцирует метастазирование рака молочной железы





Гетерогенность опухоли является одной из преград на пути к лечению рака молочной железы с метастазами. Новообразование приобретает разнообразный вид при росте, а различие типов пораженных клеток грозит неправильным лечением.Группа научных работников во главе с Мохамедом Бентирис-Алем изучила активность генов рака молочной железы, и выяснила, что метастазы напрямую связаны с гормонами стресса. Прогрессирование болезни ускоряется, а процент шансов выжить сокращается. Эксперимент был проведен с помощью мышей.Глюкокортикоидные рецепторы, которые повышаются от стресса, снижают действие дексаметазона. Он используется для устранения побочных эффектов после химиотерапии. У мышей с метастазами дексаметазон подавлял эффективность паклитаксела. Исходя из данной информации ученые сделали вывод, что нужно с осторожностью подходить к назначению глюкокортикоидных гормонов больным онкологией.