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Гормон стресса провоцирует метастазирование рака молочной железы

Работники Базельского Университета и больницы исследовали механизмы молекул, которые связаны с повышением уровня гормона стресса, провоцирующего метастазирование рака молочной железы. Об этом написало тематическое издание Nature.
Гормон стресса провоцирует метастазирование рака молочной железы

Гетерогенность опухоли является одной из преград на пути к лечению рака молочной железы с метастазами. Новообразование приобретает разнообразный вид при росте, а различие типов пораженных клеток грозит неправильным лечением.

Группа научных работников во главе с Мохамедом Бентирис-Алем изучила активность генов рака молочной железы, и выяснила, что метастазы напрямую связаны с гормонами стресса. Прогрессирование болезни ускоряется, а процент шансов выжить сокращается. Эксперимент был проведен с помощью мышей.

Глюкокортикоидные рецепторы, которые повышаются от стресса, снижают действие дексаметазона. Он используется для устранения побочных эффектов после химиотерапии. У мышей с метастазами дексаметазон подавлял эффективность паклитаксела. Исходя из данной информации ученые сделали вывод, что нужно с осторожностью подходить к назначению глюкокортикоидных гормонов больным онкологией.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:55

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