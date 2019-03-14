Кирилл Терёшин передумал сниматься в "Брат-3" из-за постельных сцен

После обнародования информации о "Брате-3", продюсер будущего фильма собрал пресс-конференцию, на которой открыл некоторые детали сюжета. Главную роль Барецкий отдал Терёшину, известному как "Руки-базуки". Его персонаж свяжется с бандитской группировкой и станет выпутываться из передряги, чтобы остаться в живых. Барецкий видит героя Терёшина, как простого русского парня, которым является и сам артист.На экраны выйдет сразу два варианта "Брата-3": с цензурой и без. В последнем будет много постельных сцен, и его Барецкий надеется предложить сайтам для взрослых. На конференции выяснилось, что ни Максим Новосёлов, приглашённый в проект, ни Терёшин о планах продюсера не знали.Не став отвечать на вопросы прессы, блогер просто вышел из зала. На роль он согласился, поскольку является большим фанатом оригинальных фильмов Балабанова. После скандала Терёшин может отказаться от съёмок в "Брате-3".