«Как близнецы»: Надежду Бабкину после пластики сравнили с Валерием Леонтьевым

Фолловеры считают, звезды в погоне за установленными стандартами красоты и вечной молодостью проходят различные бьюти-процедуры, прибегают к пластике, и в итоге становятся похожими друг на друга. Поклонники, рассматривая новый снимок запечатленной рядом с Леонтьевым Бабкиной, раскритиковали их внешность. Многие нашли у артистов одинаковые черты лица, назвали «близнецами», «сестрой и братом». Подписчики понимают, знаменитости должны быть презентабельными в силу профессии, но «не одинаковыми».68-летняя Бабкина, в отличие от своего на год старшего коллеги, ведет активную жизнь. Певица любит весело проводить время на светских мероприятиях, она является экспертом «Модного приговора», участницей заседаний Директорской ложи театров Москвы.