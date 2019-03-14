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«Как близнецы»: Надежду Бабкину после пластики сравнили с Валерием Леонтьевым

Надежда Бабкина побывала на концерте своего коллеги и друга Валерия Леонтьева, о чем рассказала в Instagram-микроблоге, показав их совместное фото. Фанаты предположили, что у артистов один пластический хирург, так как выглядят они «как близнецы».
«Как близнецы»: Надежду Бабкину после пластики сравнили с Валерием Леонтьевым

Фолловеры считают, звезды в погоне за установленными стандартами красоты и вечной молодостью проходят различные бьюти-процедуры, прибегают к пластике, и в итоге становятся похожими друг на друга. Поклонники, рассматривая новый снимок запечатленной рядом с Леонтьевым Бабкиной, раскритиковали их внешность. Многие нашли у артистов одинаковые черты лица, назвали «близнецами», «сестрой и братом». Подписчики понимают, знаменитости должны быть презентабельными в силу профессии, но «не одинаковыми».

68-летняя Бабкина, в отличие от своего на год старшего коллеги, ведет активную жизнь. Певица любит весело проводить время на светских мероприятиях, она является экспертом «Модного приговора», участницей заседаний Директорской ложи театров Москвы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:50

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