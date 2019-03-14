«Как близнецы»: Надежду Бабкину после пластики сравнили с Валерием Леонтьевым
Надежда Бабкина побывала на концерте своего коллеги и друга Валерия Леонтьева, о чем рассказала в Instagram-микроблоге, показав их совместное фото. Фанаты предположили, что у артистов один пластический хирург, так как выглядят они «как близнецы».
Фолловеры считают, звезды в погоне за установленными стандартами красоты и вечной молодостью проходят различные бьюти-процедуры, прибегают к пластике, и в итоге становятся похожими друг на друга. Поклонники, рассматривая новый снимок запечатленной рядом с Леонтьевым Бабкиной, раскритиковали их внешность. Многие нашли у артистов одинаковые черты лица, назвали «близнецами», «сестрой и братом». Подписчики понимают, знаменитости должны быть презентабельными в силу профессии, но «не одинаковыми».
68-летняя Бабкина, в отличие от своего на год старшего коллеги, ведет активную жизнь. Певица любит весело проводить время на светских мероприятиях, она является экспертом «Модного приговора», участницей заседаний Директорской ложи театров Москвы.
Фолловеры считают, звезды в погоне за установленными стандартами красоты и вечной молодостью проходят различные бьюти-процедуры, прибегают к пластике, и в итоге становятся похожими друг на друга. Поклонники, рассматривая новый снимок запечатленной рядом с Леонтьевым Бабкиной, раскритиковали их внешность. Многие нашли у артистов одинаковые черты лица, назвали «близнецами», «сестрой и братом». Подписчики понимают, знаменитости должны быть презентабельными в силу профессии, но «не одинаковыми».
68-летняя Бабкина, в отличие от своего на год старшего коллеги, ведет активную жизнь. Певица любит весело проводить время на светских мероприятиях, она является экспертом «Модного приговора», участницей заседаний Директорской ложи театров Москвы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:50