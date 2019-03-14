АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Ушел из жизни участник группы Александра Розенбаума Юрий Капетанаки

Музыкант Александр Розенбаум выложил на своей страничке в Instagram информацию о том, что один из участников его группы Юрий Капетанаки ушел из жизни. Со слов артиста, в последнее время он пытался преодолеть страшную болезнь, но это ему так и не удалось.
Ушел из жизни участник группы Александра Розенбаума Юрий Капетанаки

В социальной сети 13 марта Александр Розенбаум рассказал, что такого резкого исхода нельзя было даже предположить. При последнем визите к приятелю в больницу, он заметил, что тот был в отличном состоянии духа и готовился к выступлениям в мае.

Музыкант признает, что без коллеги теперь группе будет сложно. Он всегда отличался своим юмором, общаться с ним было счастьем.

Юрию Капетанки было 69 лет, по какой причине умер исполнитель пока неизвестно. Его карьера в группе длилась больше 16 лет. Также у него был собственный музыкальный проект JazzOrgan.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Голоса» Севиль Велиева
Вера Брежнева никогда не считала себя
Ушел из жизни участник группы
«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой
Во Всемирной паутине произошел сбой в
Андрис Лиепа назвал причину развода с
Уфологи: Приближающаяся комета с
ООН: Ограничить потребление мировых
В Сети появились характеристики
Семья олимпийской чемпионки Келли
В Индии обнаружено древнее хараппское
«Хитрый» глубоководный робот будет
«Бермудский треугольник»: Анастасия
Специалисты назвали пять главных причин
ASUS представила компактный VivoBook 14
Компактный кроссовер от Ford на основе
Молодая избранница Евгения Петросяна
Фаблет Galaxy Note 10 от Samsung будет
Избранница Геннадия Меньшикова узнала
Названы правила питания для людей с
Алексей Панин хочет лишить мать своей
Ученые нашли связь между ошибками и
Названы самые ожидаемы гаджеты 2019
Кейт Миддлтон рассказала, что её сын
Алексей Воробьев назвал авто кормильцем
Ученые: У NASA будет возможность
В Италии суд оправдал насильников из-за
Певица Виктория Цыганова призналась,
Компания Audi анонсировала презентацию
Анна Седокова назвала Анатолия Цоя
Просмотреть все новости