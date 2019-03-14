Ушел из жизни участник группы Александра Розенбаума Юрий Капетанаки

В социальной сети 13 марта Александр Розенбаум рассказал, что такого резкого исхода нельзя было даже предположить. При последнем визите к приятелю в больницу, он заметил, что тот был в отличном состоянии духа и готовился к выступлениям в мае.Музыкант признает, что без коллеги теперь группе будет сложно. Он всегда отличался своим юмором, общаться с ним было счастьем.Юрию Капетанки было 69 лет, по какой причине умер исполнитель пока неизвестно. Его карьера в группе длилась больше 16 лет. Также у него был собственный музыкальный проект JazzOrgan.