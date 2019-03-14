Ушел из жизни участник группы Александра Розенбаума Юрий Капетанаки
Музыкант Александр Розенбаум выложил на своей страничке в Instagram информацию о том, что один из участников его группы Юрий Капетанаки ушел из жизни. Со слов артиста, в последнее время он пытался преодолеть страшную болезнь, но это ему так и не удалось.
В социальной сети 13 марта Александр Розенбаум рассказал, что такого резкого исхода нельзя было даже предположить. При последнем визите к приятелю в больницу, он заметил, что тот был в отличном состоянии духа и готовился к выступлениям в мае.
Музыкант признает, что без коллеги теперь группе будет сложно. Он всегда отличался своим юмором, общаться с ним было счастьем.
Юрию Капетанки было 69 лет, по какой причине умер исполнитель пока неизвестно. Его карьера в группе длилась больше 16 лет. Также у него был собственный музыкальный проект JazzOrgan.
В социальной сети 13 марта Александр Розенбаум рассказал, что такого резкого исхода нельзя было даже предположить. При последнем визите к приятелю в больницу, он заметил, что тот был в отличном состоянии духа и готовился к выступлениям в мае.
Музыкант признает, что без коллеги теперь группе будет сложно. Он всегда отличался своим юмором, общаться с ним было счастьем.
Юрию Капетанки было 69 лет, по какой причине умер исполнитель пока неизвестно. Его карьера в группе длилась больше 16 лет. Также у него был собственный музыкальный проект JazzOrgan.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:59