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«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой прокомментировала слухи о выписке певицы из реанимации

На днях в СМИ появилась информация, якобы предоставленная работниками клиники, об улучшении состояния Юлии Началовой и переводе ее из отделения интенсивной терапии. PR-менеджер певицы Анна Исаева на вопрос - правдивы ли сведения о выписке звезды из реанимации, заявила, что все это «глупости».
«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой прокомментировала слухи о выписке певицы из реанимации

Недавно журналисты, ссылаясь на работников реанимации, где лежит артистка, сообщили об улучшении ее состояния. Якобы одна из медсестер рассказала, будто из отделения интенсивной терапии Началову выписали. Все эти заявления PR-менеджер знаменитости называет «глупостью» и не желает их комментировать.

Юлия Началова введена в состояние искусственной комы, и все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Рядом с больной находятся ее родители, но они отказываются комментировать ситуацию с дочерью. Медики делают все возможное для спасения жизни артистки, а коллеги и поклонники звезды молятся за ее здоровье.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:46

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