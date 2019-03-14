Андрис Лиепа назвал причину развода с третьей супругой

Лиепа трижды официально заключал брак, однако отношения с избранницами не складывались. Причиной двух первых разводов знаменитости стало его сильное увлечение работой, не оставлявшей времени на личную жизнь. Супруги принимали единственно правильное в той ситуации решение – расстаться.Дольше всего отношения танцовщика продлились с коллегой Екатериной, ставшей после пятилетнего романа его законной женой. Влюбленные сразу же обвенчались, считая свой союз долговечным. У пары родилась дочь Ксения, которую звездный отец называл подарком судьбы. Вскоре в семье начались проблемы, и супругам пришлось расстаться.Лиепа утверждает, он никогда не изменял избраннице, и считает причиной развода большую разницу в возрасте. Экс-жена заявляла, что не смогла с ним жить из-за его невыносимого характера и невозможности договориться. Танцовщик относится к таким обвинениям спокойно. По словам звезды балета, его бывшая супруга очень любила путешествовать и жить в красивых местах, а ему это «было не по душе».