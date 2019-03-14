АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Андрис Лиепа назвал причину развода с третьей супругой

Андрис Лиепа в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал о личной жизни, упомянув о разводе с третьей супругой Екатериной. Знаменитый танцовщик отметил, он никогда не изменял жене, но ужиться им не удалось из-за разницы в возрасте и несовместимости характеров.
Андрис Лиепа назвал причину развода с третьей супругой

Лиепа трижды официально заключал брак, однако отношения с избранницами не складывались. Причиной двух первых разводов знаменитости стало его сильное увлечение работой, не оставлявшей времени на личную жизнь. Супруги принимали единственно правильное в той ситуации решение – расстаться.

Дольше всего отношения танцовщика продлились с коллегой Екатериной, ставшей после пятилетнего романа его законной женой. Влюбленные сразу же обвенчались, считая свой союз долговечным. У пары родилась дочь Ксения, которую звездный отец называл подарком судьбы. Вскоре в семье начались проблемы, и супругам пришлось расстаться.
Андрис Лиепа назвал причину развода с третьей супругой

Лиепа утверждает, он никогда не изменял избраннице, и считает причиной развода большую разницу в возрасте. Экс-жена заявляла, что не смогла с ним жить из-за его невыносимого характера и невозможности договориться. Танцовщик относится к таким обвинениям спокойно. По словам звезды балета, его бывшая супруга очень любила путешествовать и жить в красивых местах, а ему это «было не по душе».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Голоса» Севиль Велиева
Вера Брежнева никогда не считала себя
Ушел из жизни участник группы
«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой
Во Всемирной паутине произошел сбой в
Андрис Лиепа назвал причину развода с
Уфологи: Приближающаяся комета с
ООН: Ограничить потребление мировых
В Сети появились характеристики
Семья олимпийской чемпионки Келли
В Индии обнаружено древнее хараппское
«Хитрый» глубоководный робот будет
«Бермудский треугольник»: Анастасия
Специалисты назвали пять главных причин
ASUS представила компактный VivoBook 14
Компактный кроссовер от Ford на основе
Молодая избранница Евгения Петросяна
Фаблет Galaxy Note 10 от Samsung будет
Избранница Геннадия Меньшикова узнала
Названы правила питания для людей с
Алексей Панин хочет лишить мать своей
Ученые нашли связь между ошибками и
Названы самые ожидаемы гаджеты 2019
Кейт Миддлтон рассказала, что её сын
Алексей Воробьев назвал авто кормильцем
Ученые: У NASA будет возможность
В Италии суд оправдал насильников из-за
Певица Виктория Цыганова призналась,
Компания Audi анонсировала презентацию
Анна Седокова назвала Анатолия Цоя
Просмотреть все новости