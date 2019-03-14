АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

В Индии обнаружено древнее хараппское кладбище

В результате раскопок на западе Индии археологи обнаружили кладбище, принадлежащее древней Хараппской цивилизации. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Аrchaeology.


В Индии обнаружено древнее хараппское кладбище

Исследователи из Университета штата Керала (Индия) раскопали более 20 могил хараппского кладбища на западе страны, которое датируется 3300 - 2600 годами до нашей эры. В захоронениях они нашли керамику, браслеты из раковин, терракотовые и каменные бусы, каменные орудия труда, шлифовальные камни и кости животных. Покойники были погребены в них головами на восток. В других могилах находились останки людей, которых, возможно, кремировали или перезахоронили.

Большая часть человеческих тел в захоронениях не сохранилась, но один скелет был восстановлен полностью. Все останки ученые отправили в лаборатории для дальнейшего изучения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Голоса» Севиль Велиева
Вера Брежнева никогда не считала себя
Ушел из жизни участник группы
«Глупости»: Менеджер Юлии Началовой
Во Всемирной паутине произошел сбой в
Андрис Лиепа назвал причину развода с
Уфологи: Приближающаяся комета с
ООН: Ограничить потребление мировых
В Сети появились характеристики
Семья олимпийской чемпионки Келли
В Индии обнаружено древнее хараппское
«Хитрый» глубоководный робот будет
«Бермудский треугольник»: Анастасия
Специалисты назвали пять главных причин
ASUS представила компактный VivoBook 14
Компактный кроссовер от Ford на основе
Молодая избранница Евгения Петросяна
Фаблет Galaxy Note 10 от Samsung будет
Избранница Геннадия Меньшикова узнала
Названы правила питания для людей с
Алексей Панин хочет лишить мать своей
Ученые нашли связь между ошибками и
Названы самые ожидаемы гаджеты 2019
Кейт Миддлтон рассказала, что её сын
Алексей Воробьев назвал авто кормильцем
Ученые: У NASA будет возможность
В Италии суд оправдал насильников из-за
Певица Виктория Цыганова призналась,
Компания Audi анонсировала презентацию
Анна Седокова назвала Анатолия Цоя
Просмотреть все новости