В Индии обнаружено древнее хараппское кладбище





Исследователи из Университета штата Керала (Индия) раскопали более 20 могил хараппского кладбища на западе страны, которое датируется 3300 - 2600 годами до нашей эры. В захоронениях они нашли керамику, браслеты из раковин, терракотовые и каменные бусы, каменные орудия труда, шлифовальные камни и кости животных. Покойники были погребены в них головами на восток. В других могилах находились останки людей, которых, возможно, кремировали или перезахоронили.Большая часть человеческих тел в захоронениях не сохранилась, но один скелет был восстановлен полностью. Все останки ученые отправили в лаборатории для дальнейшего изучения.