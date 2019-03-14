«Хитрый» глубоководный робот будет исследовать жизнь морских обитателей





Роботы, как правило, не являются хорошим вариантом для изучения глубоководных животных, таких как медузы, поскольку их свет, шум и движение могут отпугнуть этих существ. Исследователям из Вудс-Холского океанографического института удалось решить эту проблему.Они разработали робота Mesobot, который может наблюдать за подводной жизнью, но при этом двигаться практически бесшумно. Устройство высотой в четыре фута перемещается с помощью шести больших, но маломощных двигателей, а его светодиодные фонари имеют функцию переключения на красный цвет, который многие глубоководные обитатели не видят. Время, которое робот может находиться под водой, составляет два дня.Mesobot оснащен стереокамерами для идентификации животных и самостоятельного наблюдения за ними. 12-мегапиксельная камера сделает фотографии или снимет видео в формате 4K, а пробоотборник частиц соберет следы ДНК, плавающие в воде. Механизм также поможет изучить особенности воды, например, уровни соли и растворенный кислород.Разработчики ожидают, что Mesobot будет готов к испытаниям в начале 2019 года (то есть, очень скоро), и может начать свое первое настоящее погружение летом. Когда это произойдет, ученым станет доступен новый уровень понимания морской жизни на больших глубинах.