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«Хитрый» глубоководный робот будет исследовать жизнь морских обитателей

Американские ученые разработали «хитрого» робота, который сможет исследовать жизнь морских обитателей на большой глубине и не пугать их. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании engadget.


«Хитрый» глубоководный робот будет исследовать жизнь морских обитателей

Роботы, как правило, не являются хорошим вариантом для изучения глубоководных животных, таких как медузы, поскольку их свет, шум и движение могут отпугнуть этих существ. Исследователям из Вудс-Холского океанографического института удалось решить эту проблему.

Они разработали робота Mesobot, который может наблюдать за подводной жизнью, но при этом двигаться практически бесшумно. Устройство высотой в четыре фута перемещается с помощью шести больших, но маломощных двигателей, а его светодиодные фонари имеют функцию переключения на красный цвет, который многие глубоководные обитатели не видят. Время, которое робот может находиться под водой, составляет два дня.

Mesobot оснащен стереокамерами для идентификации животных и самостоятельного наблюдения за ними. 12-мегапиксельная камера сделает фотографии или снимет видео в формате 4K, а пробоотборник частиц соберет следы ДНК, плавающие в воде. Механизм также поможет изучить особенности воды, например, уровни соли и растворенный кислород.

«Хитрый» глубоководный робот будет исследовать жизнь морских обитателей

Разработчики ожидают, что Mesobot будет готов к испытаниям в начале 2019 года (то есть, очень скоро), и может начать свое первое настоящее погружение летом. Когда это произойдет, ученым станет доступен новый уровень понимания морской жизни на больших глубинах.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:53

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