АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
АвтоВАЗ-2019: Главные новинки компании
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Названы самые ожидаемы гаджеты 2019 года в России

Сервис Hi-Tech Mail.ru решили узнать, премьера каких гаджетов, интересует жителей России больше всего. После опроса жителей страны эксперты составили перечень наиболее ожидаемой электроники 2019 года.
Названы самые ожидаемы гаджеты 2019 года в России

Как показало социологическое исследование, лидирует в списке iPhone. Выпуск нового «яблочного» смартфона ждет практически каждый пятый россиянин (около 19%). Следом за ним расположился Galaxy S10 «детище» Samsung (17%). По 13% голосов опрошенные отдали аппаратам Huawei P30 Pro и Xiaomi Mi 9. Среди «умных» часов граждане России больше всего интересуются премьерой Watch Series 5 от Apple (16%). Второе место респонденты отдали Xiaomi Amazfit (14%), а третье Watch производства Huawei (12%).

В список ожидаемых новинок 2019 года попал купертиновский ноутбук MacBook Pro (13%) и Mi Notebook Air от Xiaomi (10%). 7% и 8% опрошенных упомянули соответственно ноутбук MateBook тринадцатой версии от Huawei, а также ZenBook S13 производства ASUS. В числе других интересных гаджетов россияне назвали приставку PS-5, Xbox, «яблочные» наушники и беспроводную зарядку, фотоаппараты Sony Alpha A7 IV, Canon EOS R и Nikon D.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли связь между ошибками и
Названы самые ожидаемы гаджеты 2019
Кейт Миддлтон рассказала, что её сын
Алексей Воробьев назвал авто кормильцем
Ученые: У NASA будет возможность
В Италии суд оправдал насильников из-за
Певица Виктория Цыганова призналась,
Компания Audi анонсировала презентацию
Анна Седокова назвала Анатолия Цоя
АвтоВАЗ-2019: Главные новинки компании
В Великобритании мужчина едва не умер
Microsoft ввела новую функцию Windows
Анастасия Волочкова опровергла слухи об
Медики назвали указывающие на проблемы
В сети появилась информация о новом
Анита Цой молится за здоровье болеющей
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Пух и размер с индейку: Ученые сделали
Учёные объяснили причину затишья перед
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Фотошпионы засняли во время испытаний
Побои первого мужа и измены Абдулова:
Владимир Ефимов: «Москва играет
В Кемеровской области мужчина
Физики из МФТИ сумели на долю секунды
Анастасия Шубская в черном боди
Ксению Бородину опять заподозрили в
Apple показала 4 коротких видео из
Кейт Миддлтон появилась в старом
Врачи дали рекомендации, как сохранить
Просмотреть все новости