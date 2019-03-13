Названы самые ожидаемы гаджеты 2019 года в России





Как показало социологическое исследование, лидирует в списке iPhone. Выпуск нового «яблочного» смартфона ждет практически каждый пятый россиянин (около 19%). Следом за ним расположился Galaxy S10 «детище» Samsung (17%). По 13% голосов опрошенные отдали аппаратам Huawei P30 Pro и Xiaomi Mi 9. Среди «умных» часов граждане России больше всего интересуются премьерой Watch Series 5 от Apple (16%). Второе место респонденты отдали Xiaomi Amazfit (14%), а третье Watch производства Huawei (12%).В список ожидаемых новинок 2019 года попал купертиновский ноутбук MacBook Pro (13%) и Mi Notebook Air от Xiaomi (10%). 7% и 8% опрошенных упомянули соответственно ноутбук MateBook тринадцатой версии от Huawei, а также ZenBook S13 производства ASUS. В числе других интересных гаджетов россияне назвали приставку PS-5, Xbox, «яблочные» наушники и беспроводную зарядку, фотоаппараты Sony Alpha A7 IV, Canon EOS R и Nikon D.