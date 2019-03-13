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Кейт Миддлтон рассказала, что её сын Луи постоянно пытается подняться и побежать

Кейт Миддлтон рассказала отличную новость касательно принца Луи. Посетив в Кеннингтоне детский Центр Генри Фосетта, она сообщила одной из мам находящихся там детей, что её младший сын постоянно пытается подняться, а также побежать.
Кейт Миддлтон рассказала, что её сын Луи постоянно пытается подняться и побежать

По словам герцогини, он имеет детские специальные ходунки, в которых пытается «бомбить» все вокруг себя. В ходе данного визита Миддлтон встретилась с группой малышей. Во время игры с двухлетними сёстрами Кашаей и Каминой, герцогиня спросила у их матери, как это иметь в семье близнецов. По словам женщины, это вдвое больше неприятностей. После этого Кейт Миддлтон рассмеялась.
Кейт Миддлтон рассказала, что её сын Луи постоянно пытается подняться и побежать

Знаменитость решила посетить детский центр, чтобы разузнать, какая поддержка предлагается молодёжи, а также их семьям непосредственно через LEAP. Она посетила сеанс под названием «Время вместе», в рамках которого родители с детьми могут научится многому у экспертов и друг у друга.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:35

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