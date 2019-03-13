Кейт Миддлтон рассказала, что её сын Луи постоянно пытается подняться и побежать





По словам герцогини, он имеет детские специальные ходунки, в которых пытается «бомбить» все вокруг себя. В ходе данного визита Миддлтон встретилась с группой малышей. Во время игры с двухлетними сёстрами Кашаей и Каминой, герцогиня спросила у их матери, как это иметь в семье близнецов. По словам женщины, это вдвое больше неприятностей. После этого Кейт Миддлтон рассмеялась.Знаменитость решила посетить детский центр, чтобы разузнать, какая поддержка предлагается молодёжи, а также их семьям непосредственно через LEAP. Она посетила сеанс под названием «Время вместе», в рамках которого родители с детьми могут научится многому у экспертов и друг у друга.