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В Сети появились характеристики PlayStation5

Во Всемирной паутине появилась информация о подробностях игровой приставки PlayStation5. Теперь стали известны все технические данные новинки, что очень заинтересовало геймеров.
В Сети появились характеристики PlayStation5

Данные о новой игровой приставке PS5 предоставил один из участников геймерского форума, который рассказал, что имеет комплект для разработки платформы новинки.

По его информации, приставка будет иметь 16-поточный улучшенный процессор, в котором 8 ядер с частотой 3,2 Ггц, видеокарту AMD с архитектурой от Navi и производительностью от 12,6 до 14,2 терафлопс. Оперативная память будет емкостью 24 гб с DDR6, четыре из которых заняты операционной системой. Емкость жесткого диска составит 2 терабайта в формате HDD.

Предполагается, что разработчики представят приставку на одной из своих пресс-конференций, которая состоится во время или до игрового показа Е3 2019. Для покупателя PlayStation5 станет доступна в 2020 году. Стоимость пока неизвестна.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:11

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