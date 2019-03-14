В Сети появились характеристики PlayStation5





Данные о новой игровой приставке PS5 предоставил один из участников геймерского форума, который рассказал, что имеет комплект для разработки платформы новинки.По его информации, приставка будет иметь 16-поточный улучшенный процессор, в котором 8 ядер с частотой 3,2 Ггц, видеокарту AMD с архитектурой от Navi и производительностью от 12,6 до 14,2 терафлопс. Оперативная память будет емкостью 24 гб с DDR6, четыре из которых заняты операционной системой. Емкость жесткого диска составит 2 терабайта в формате HDD.Предполагается, что разработчики представят приставку на одной из своих пресс-конференций, которая состоится во время или до игрового показа Е3 2019. Для покупателя PlayStation5 станет доступна в 2020 году. Стоимость пока неизвестна.