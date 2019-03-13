В Италии суд оправдал насильников из-за непривлекательности жертвы
В Италии суд города Анкона оправдал двух насильников, аргументировав вердикт «непривлекательностью» жертвы. Местные жители вышли на акцию протеста, считая решение суда неправомерным.
Жертва изнасилования, являющаяся уроженкой Перу, обратилась в суд Италии в 2015 году. Заявительница утверждала, что двое ее соотечественников подмешали ей в напиток наркотик и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, надругались над ней. Пока один знакомый насиловал женщину, второй следил, чтобы никто не вошел. В 2016 году суд вынес обвинительный вердикт, а через год его отменил.
Служители Фемиды в очередной раз пересмотрели заявление уроженки Перу и не поверили ей. Суд счел женщину, выступившую с иском о надругательстве, слишком «мужеподобной» и «непривлекательной» для насильников. Как доказательство, была предъявлена запись в телефонной книге одного из подозреваемых, где жертва значилась под прозвищем «Викинг», и ее фотография.
У здания суда Анконы собрались около двух сотен возмущенных местных жителей, шокированных несправедливым приговором. Протестующие не понимают, как можно выносить вердикт, опираясь на внешний вид человека.
Жертва изнасилования, являющаяся уроженкой Перу, обратилась в суд Италии в 2015 году. Заявительница утверждала, что двое ее соотечественников подмешали ей в напиток наркотик и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, надругались над ней. Пока один знакомый насиловал женщину, второй следил, чтобы никто не вошел. В 2016 году суд вынес обвинительный вердикт, а через год его отменил.
Служители Фемиды в очередной раз пересмотрели заявление уроженки Перу и не поверили ей. Суд счел женщину, выступившую с иском о надругательстве, слишком «мужеподобной» и «непривлекательной» для насильников. Как доказательство, была предъявлена запись в телефонной книге одного из подозреваемых, где жертва значилась под прозвищем «Викинг», и ее фотография.
У здания суда Анконы собрались около двух сотен возмущенных местных жителей, шокированных несправедливым приговором. Протестующие не понимают, как можно выносить вердикт, опираясь на внешний вид человека.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:52