В Италии суд оправдал насильников из-за непривлекательности жертвы





Жертва изнасилования, являющаяся уроженкой Перу, обратилась в суд Италии в 2015 году. Заявительница утверждала, что двое ее соотечественников подмешали ей в напиток наркотик и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, надругались над ней. Пока один знакомый насиловал женщину, второй следил, чтобы никто не вошел. В 2016 году суд вынес обвинительный вердикт, а через год его отменил.Служители Фемиды в очередной раз пересмотрели заявление уроженки Перу и не поверили ей. Суд счел женщину, выступившую с иском о надругательстве, слишком «мужеподобной» и «непривлекательной» для насильников. Как доказательство, была предъявлена запись в телефонной книге одного из подозреваемых, где жертва значилась под прозвищем «Викинг», и ее фотография.У здания суда Анконы собрались около двух сотен возмущенных местных жителей, шокированных несправедливым приговором. Протестующие не понимают, как можно выносить вердикт, опираясь на внешний вид человека.