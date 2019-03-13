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В Италии суд оправдал насильников из-за непривлекательности жертвы

В Италии суд города Анкона оправдал двух насильников, аргументировав вердикт «непривлекательностью» жертвы. Местные жители вышли на акцию протеста, считая решение суда неправомерным.
В Италии суд оправдал насильников из-за непривлекательности жертвы

Жертва изнасилования, являющаяся уроженкой Перу, обратилась в суд Италии в 2015 году. Заявительница утверждала, что двое ее соотечественников подмешали ей в напиток наркотик и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, надругались над ней. Пока один знакомый насиловал женщину, второй следил, чтобы никто не вошел. В 2016 году суд вынес обвинительный вердикт, а через год его отменил.

Служители Фемиды в очередной раз пересмотрели заявление уроженки Перу и не поверили ей. Суд счел женщину, выступившую с иском о надругательстве, слишком «мужеподобной» и «непривлекательной» для насильников. Как доказательство, была предъявлена запись в телефонной книге одного из подозреваемых, где жертва значилась под прозвищем «Викинг», и ее фотография.

У здания суда Анконы собрались около двух сотен возмущенных местных жителей, шокированных несправедливым приговором. Протестующие не понимают, как можно выносить вердикт, опираясь на внешний вид человека.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:52

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