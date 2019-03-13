Певица Виктория Цыганова призналась, что Иосиф Кобзон звал ее в свой номер после гастролей

Цыганова отметила, что после этого случая Кобзон несколько лет не общался с ней. По мнению знаменитости, Народный артист сильно обиделся на нее. До этого времени Иосиф Давыдович еще не был фигурантом в скандалах о сексуальных домогательствах. Родные и представители покойного артиста пока не комментировали заявление Виктории Цыгановой.В последние годы карьера у певицы не ладилась. Исполнительница песен давно не записывала новые песни. Супруг Цыгановой, являющийся автором многих ее композиций, заявил, что артистке на протяжении многих лет не дают работать на территории РФ.