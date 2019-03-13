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Певица Виктория Цыганова призналась, что Иосиф Кобзон звал ее в свой номер после гастролей

Виктория Цыганова, являющаяся популярной певицей в 90-х годах, рассказала журналистам о странных намеках Народного артиста Иосифа Кобзона. Знаменитость сообщила, что на совместных гастролях Иосиф Давыдович звал ее в свой номер поздно вечером, однако она отказалась от данного предложения.
Певица Виктория Цыганова призналась, что Иосиф Кобзон звал ее в свой номер после гастролей

Цыганова отметила, что после этого случая Кобзон несколько лет не общался с ней. По мнению знаменитости, Народный артист сильно обиделся на нее. До этого времени Иосиф Давыдович еще не был фигурантом в скандалах о сексуальных домогательствах. Родные и представители покойного артиста пока не комментировали заявление Виктории Цыгановой.

В последние годы карьера у певицы не ладилась. Исполнительница песен давно не записывала новые песни. Супруг Цыгановой, являющийся автором многих ее композиций, заявил, что артистке на протяжении многих лет не дают работать на территории РФ.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:41

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