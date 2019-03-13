Певица Виктория Цыганова призналась, что Иосиф Кобзон звал ее в свой номер после гастролей
Виктория Цыганова, являющаяся популярной певицей в 90-х годах, рассказала журналистам о странных намеках Народного артиста Иосифа Кобзона. Знаменитость сообщила, что на совместных гастролях Иосиф Давыдович звал ее в свой номер поздно вечером, однако она отказалась от данного предложения.
Цыганова отметила, что после этого случая Кобзон несколько лет не общался с ней. По мнению знаменитости, Народный артист сильно обиделся на нее. До этого времени Иосиф Давыдович еще не был фигурантом в скандалах о сексуальных домогательствах. Родные и представители покойного артиста пока не комментировали заявление Виктории Цыгановой.
В последние годы карьера у певицы не ладилась. Исполнительница песен давно не записывала новые песни. Супруг Цыгановой, являющийся автором многих ее композиций, заявил, что артистке на протяжении многих лет не дают работать на территории РФ.
Цыганова отметила, что после этого случая Кобзон несколько лет не общался с ней. По мнению знаменитости, Народный артист сильно обиделся на нее. До этого времени Иосиф Давыдович еще не был фигурантом в скандалах о сексуальных домогательствах. Родные и представители покойного артиста пока не комментировали заявление Виктории Цыгановой.
В последние годы карьера у певицы не ладилась. Исполнительница песен давно не записывала новые песни. Супруг Цыгановой, являющийся автором многих ее композиций, заявил, что артистке на протяжении многих лет не дают работать на территории РФ.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:41