АвтоВАЗ-2019: Главные новинки компании

Granta Cross

Lada Largus

Lada 4х4 Vision

Lada Vesta Sport





Доход компании за минувший год увеличился примерно на 16 процентов, ввиду чего решено было выпустить сразу три транспортных средства. Рыночный успех Lada заставил разработчиков более серьезно отнестись к созданию прототипов, которые после этого прошли тщательный аудит от специалистов. В рамках пресс-конференции в Москве вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек отметил, что из-за продажи более чем 360 тысяч автомобилей в минувшем году мощности производства в будущем также планируется расширять.Первой заявленной премьерой следующего года от отечественного концерна числится Granta Cross. Модель должна стать новым словом техники, а в ее предварительных характеристиках числятся современный обвес, увеличенные шины, крупный клиренс для российских дорог и платформа Lada Kalina второго поколения. За несколько месяцев до этого на рынке появится Vesta Sport, от успеха которого будет зависеть размер партии кроссовера. Универсал Vesta SW Sport планируют презентовать немного позднее, также ориентируясь на провал или успех предыдущей премьеры.Обновленная версия Granta Cross должна получить не только более современный внешний вид, но и технологичный салон. Речь идет об использовании технологии круиз-контроля с возможностью помощи водителю при выборе траектории движения. Подробности уникальной разработки не раскрываются, но она должна стать особенной. Также изменениям подвергнется и оформление интерьера. На замену привычным серым тонам придут более яркие и современные. Первый тизер модели должен будет появиться в рамках Московского автосалона в начале лета текущего года.В свое время модель получила большую популярность благодаря отличному соотношению стоимости и качества. Ян Птачек в ходе конференции подчеркнул, что Lada Largus пока не исчерпала свой потенциал, из-за чего будет полностью переделана по современным канонам транспортных средств. Модель должна дебютировать до конца этого года, но точная дата релиза пока не сообщается. Главным отличием автомобиля станет его внешний вид. Современные черты передней части кузова и бампера дополнят общий стиль транспортного средства. Примечательно, что боковые панели автомобиля останутся практически без изменений.Не исключается и появление новой модели под временным названием Lada Van, однако сведения о ней пока отсутствуют. Представители компании отмечают, что «АвтоВАЗ» давно хотел разработать и презентовать минивен, но для этого необходимо было подобрать соответствующую платформу. Несмотря на это, по словам вице-президента, компания думает о расширении своей коммерческой линейки, ввиду чего не исключается и появление нескольких микроавтобусов. Данный анонс пока кажется фантастическим, но о его перспективах говорят появившиеся ранее концепты разработок.Модель будет производиться в тандеме с Renault-Nissan-Mitsubish. В настоящее время заявку на выпуск автомобиля рассматривает Минпромторг. Пока в Сети присутствуют только концепты, визуально сильно напоминающие Renault Dokker. Не исключено, что дизайн сильно изменится ввиду многочисленных доработок.На замену премьере Lada Granta SW Cross, запланированной на начало лета текущего года, пришел современный вариант кроссовера, выполненный в спортивном ключе. Подробности о транспортном средстве пока отсутствуют, но известно, что она будет работать на базе силового агрегата минимум на 350 лошадиных сил. Вместе с ним установят МКПП и автоматическую трансмиссию в зависимости от версии.«АвтоВАЗ» готовится выпустить и несколько полностью новых моделей, но в свете правил презентации информация о них пока не публикуется. Ближайший релиз транспортного средства должен состояться уже весной текущего года. Также компания готовит кроссовер нового поколения. Его дизайн обновится по тому же принципу, что и у Granta FL в виде X-образной передней части. Другие детали премьер от «АвтоВАЗа» пока отсутствуют.