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Анна Седокова назвала Анатолия Цоя своим новым возлюбленным

Певица Анна Седокова выложила видео на свою страничку Instagram, в котором она вместе с Анатолием Цоем, в котором называет его своей любовью. Таким образом, исполнительница подтвердила предположения об их романе.
Анна Седокова назвала Анатолия Цоя своим новым возлюбленным

В декабре украинской поп-певице и телеведущей Анне Седаковой исполнилось 36 лет. Ее новым избранником стал 29-летний участник группы M-Band Анатолий Цой. Ранее между ними была дружба.

На видео в Stories своего аккаунта в Instagram она легко намекнула на отношения. У подписчиков знаменитость спрашивает, понимают ли они, зачем молодые люди вместе. В конце она призналась, что что-то снимает с музыкантом.

Слухи о романтических отношениях между ними ходили уже давно. В декабре 2018 года Анна Седокова публиковала фото с Анатолием Цоем, под которым написала о своем сожалении, что у них так и не состоялся роман. Но, видимо, уже все изменилось.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:39

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