Анна Седокова назвала Анатолия Цоя своим новым возлюбленным

В декабре украинской поп-певице и телеведущей Анне Седаковой исполнилось 36 лет. Ее новым избранником стал 29-летний участник группы M-Band Анатолий Цой. Ранее между ними была дружба.На видео в Stories своего аккаунта в Instagram она легко намекнула на отношения. У подписчиков знаменитость спрашивает, понимают ли они, зачем молодые люди вместе. В конце она призналась, что что-то снимает с музыкантом.Слухи о романтических отношениях между ними ходили уже давно. В декабре 2018 года Анна Седокова публиковала фото с Анатолием Цоем, под которым написала о своем сожалении, что у них так и не состоялся роман. Но, видимо, уже все изменилось.