«Бермудский треугольник»: Анастасия Волочкова рассказала о старом диване
Анастасия Волочкова показала подписчикам личного Instagram-аккаунта самое мистическое место в своем доме. Таковым балерина считает старый диван, называя его «Бермудским треугольником».
Данный предмет мебели знаменитость перевезла со своего предыдущего съемного жилища. Хозяйка сменила на нем обивку, чтобы он лучше вписывался в интерьер комнаты. Волочкова рассказала, как только на диван кто-то из домашних или гостей присядет, обязательно мгновенно уснет. Все близкие балерины связывают такую особенность этого места с мистикой и называют его «Бермудским треугольником».
В доказательство своих слов звезда показала фото дивана с уснувшим на нем ее любимым котом. Домашний питомец Волочковой задремал, удобно растянувшись среди мягких игрушек.
Данный предмет мебели знаменитость перевезла со своего предыдущего съемного жилища. Хозяйка сменила на нем обивку, чтобы он лучше вписывался в интерьер комнаты. Волочкова рассказала, как только на диван кто-то из домашних или гостей присядет, обязательно мгновенно уснет. Все близкие балерины связывают такую особенность этого места с мистикой и называют его «Бермудским треугольником».
В доказательство своих слов звезда показала фото дивана с уснувшим на нем ее любимым котом. Домашний питомец Волочковой задремал, удобно растянувшись среди мягких игрушек.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:11