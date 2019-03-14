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«Бермудский треугольник»: Анастасия Волочкова рассказала о старом диване

Анастасия Волочкова показала подписчикам личного Instagram-аккаунта самое мистическое место в своем доме. Таковым балерина считает старый диван, называя его «Бермудским треугольником».
«Бермудский треугольник»: Анастасия Волочкова рассказала о старом диване

Данный предмет мебели знаменитость перевезла со своего предыдущего съемного жилища. Хозяйка сменила на нем обивку, чтобы он лучше вписывался в интерьер комнаты. Волочкова рассказала, как только на диван кто-то из домашних или гостей присядет, обязательно мгновенно уснет. Все близкие балерины связывают такую особенность этого места с мистикой и называют его «Бермудским треугольником».

В доказательство своих слов звезда показала фото дивана с уснувшим на нем ее любимым котом. Домашний питомец Волочковой задремал, удобно растянувшись среди мягких игрушек.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:11

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