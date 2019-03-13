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Компания Audi анонсировала презентацию двух новых электрокаров Н

Немецкая автомобилестроительная компания Audi AG анонсировала презентацию двух новых электрокаров. По информации из издания Autocar, она продемонстрирует их на открытии мотор-шоу в Франкфурте и Шанхае.
Компания Audi анонсировала презентацию двух новых электрокаров Н

Производитель Audi в 2019 году планирует провести презентации своих новых машин. Одна из них сделает представление о развитии электрических автомобилей компании в ближайшие 10 лет.

Электромобиль будет иметь систему автопилот 4-го уровня, что позволит водителю при желании управлять средством передвижения самостоятельно. От прототипа ожидается, что он получит совершенно новый внешний вид, в том числе и руль, который можно убрать. Презентация второго состоится во время открытия международного мотор-шоу во Франкфурте в сентябре 2019 года.

Со слов производителя известно, что у концерна есть прототипы электрокара Q4 e-tron. Они готовы к массовому производству. Сейчас разрабатывается концепт, который опережает время от 10 до 15 лет. К таким относится электрокар Aicon.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:40

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