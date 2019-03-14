Молодая избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отметила 30-летие в ОАЭ

Сама возлюбленная артиста опубликовала в своем Instagram снимок, в котором отметила, что отдых – это лучшее, что может позволить себе человек. Подписчики Брухуновой поздравили ее с днем рождения, а также пожелали хорошо провести время.В это же время сам Евгений Петросян опубликовал фото из Москвы, где он сейчас работает. Стоит отметить, что избранница артиста уже прокомментировала свои с ним отношения. В частности, она уверяет, что не повлияла на расставание юмориста с супругой.