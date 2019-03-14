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Молодая избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отметила 30-летие в ОАЭ

Помощница Евгения Петросяна, которая также стала новой избранницей юмориста, отметила свое 30-летие. Татьяна Брухунова празднует свой юбилей за границей. Она отправилась для этого в ОАЭ, правда, без Петросяна.
Молодая избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отметила 30-летие в ОАЭ

Сама возлюбленная артиста опубликовала в своем Instagram снимок, в котором отметила, что отдых – это лучшее, что может позволить себе человек. Подписчики Брухуновой поздравили ее с днем рождения, а также пожелали хорошо провести время.

В это же время сам Евгений Петросян опубликовал фото из Москвы, где он сейчас работает. Стоит отметить, что избранница артиста уже прокомментировала свои с ним отношения. В частности, она уверяет, что не повлияла на расставание юмориста с супругой.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 03:11

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