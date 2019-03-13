Анастасия Волочкова опровергла слухи об участии «Брате-3»
Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем участии в работе над новой картиной «Брат-3». Балерина не получала никаких предложений, но она и сама не желает сниматься в «сомнительном» проекте Стаса Барецкого.
Соответствующий пост знаменитость обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Балерина возмущена использованием ее имени нечистоплотными людьми в корыстных целях. «Никаких Барецких, никаких сьемок в этой компании!» - подытожила танцовщица, посоветовав «отдельным лицам», распространяющим о ней сплетни, лечить «весеннее обострение» в медицинских учреждениях.
В «лагере» создателей «Брата-3» заявили, что Волочкова якобы согласилась сыграть экс-танцовщицу, заведующую салоном интим-услуг, но попросила,чтобы в фильме она выглядела красивой и уважаемой, и даже взяла 200 000 рублей аванса. Однако, не вернув деньги, балерина отказалась от участия в проекте. Теперь Барецкий обещает подать на эпатажную звезду в суд, представить договора и чеки.
Соответствующий пост знаменитость обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Балерина возмущена использованием ее имени нечистоплотными людьми в корыстных целях. «Никаких Барецких, никаких сьемок в этой компании!» - подытожила танцовщица, посоветовав «отдельным лицам», распространяющим о ней сплетни, лечить «весеннее обострение» в медицинских учреждениях.
В «лагере» создателей «Брата-3» заявили, что Волочкова якобы согласилась сыграть экс-танцовщицу, заведующую салоном интим-услуг, но попросила,чтобы в фильме она выглядела красивой и уважаемой, и даже взяла 200 000 рублей аванса. Однако, не вернув деньги, балерина отказалась от участия в проекте. Теперь Барецкий обещает подать на эпатажную звезду в суд, представить договора и чеки.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:14