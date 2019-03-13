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Ученые: У NASA будет возможность использовать астероиды для получения ископаемых

Сотрудники Кембриджского университета рассказали, что у NASA в будущем будет возможность использовать астероиды для получения важных для жизни ископаемых. По их мнению, это неизбежно, поскольку у Земли когда-то закончатся ресурсы.
Ученые: У NASA будет возможность использовать астероиды для получения ископаемых

Столкновения астероидов сыграли важную роль в формировании планет. В их составе есть важные материалы, среди которых называют, в частности, золото с серебром, никель, иридий, алюминий, платину, титан, железо, магний, запасы которых на Земле истощаются.

Астрофизик Кэролин Кроуфорд из Великобритании считает, что их добыча будет перенесена за пределы планеты. «Можно было бы создать что-то наподобие земных шахт, чтобы получать тонны высокоскоростного металла. Также можно было бы буксировать астероид на орбиту Земли как заправочную станцию. Это помогло бы в будущих миссиях, например, поставлять минеральные ресурсы, которые понадобятся, если будут попытки колонизировать Солнечную систему. Они легко извлекаются из компактных объектов без большой силы тяжести», – высказала свое мнение эксперт. Она добавила, что проще создать систему перехода на астероиды, чем пробовать проникнуть в глубину ядра Земли.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:55

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