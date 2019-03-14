Уфологи: Приближающаяся комета с «мусорным хвостом» принесёт Земле новые беды





По словам экспертов, комета должна пролететь мимо Голубой планеты в период 13 – 17 марта. Согласно имеющимся данным, за этим объектом тянется шлейф, который состоит из космического мусора. Данная комета может приблизиться к Земле на максимально близкое расстояние в 400 км. По мнению научных деятелей, при таком близком прохождении космического объекта, на Земле могут иметь место некоторые природные катастрофы.В данном случае возможно возникновение цунами, циклонов, тайфунов, наводнений. В случае изменения направления кометы, она может столкнуться с Землёй, уничтожив на ней всё живое.