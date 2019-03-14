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Уфологи: Приближающаяся комета с «мусорным хвостом» принесёт Земле новые беды

Уфологи заявляют, что к Земле приближается комета, которая имеет «мусорный хвост». По их мнению, данное космическое тело принесёт человечеству массу новых бед.
Уфологи: Приближающаяся комета с «мусорным хвостом» принесёт Земле новые беды

По словам экспертов, комета должна пролететь мимо Голубой планеты в период 13 – 17 марта. Согласно имеющимся данным, за этим объектом тянется шлейф, который состоит из космического мусора. Данная комета может приблизиться к Земле на максимально близкое расстояние в 400 км. По мнению научных деятелей, при таком близком прохождении космического объекта, на Земле могут иметь место некоторые природные катастрофы.

В данном случае возможно возникновение цунами, циклонов, тайфунов, наводнений. В случае изменения направления кометы, она может столкнуться с Землёй, уничтожив на ней всё живое.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:25

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