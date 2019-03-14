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Специалисты назвали пять главных причин заменить сахар на мед

В сахаре практически нет полезных питательных веществ, а его чрезмерное употребление способно вызывать нарушения в организме. Специалисты назвали пять главных причин заменить этот популярный продукт на пчелиный мед.
Специалисты назвали пять главных причин заменить сахар на мед

Сахар давно считают «сладким ядом», ведь регулярное его потребление опасно для здоровья человека, поскольку вызывает болезни сердечно-сосудистой системы, повреждает печень и даже провоцирует развитие рака. В отличие от белого песка, мед имеет антибактериальные, противовирусные, антиоксидантные и другие свойства.

Калорийность меда превосходит калорийность сахара, но первый намного слаще. Если употреблять пчелиный продукт на протяжении дня организм будет получать в два раза меньше калорий.

Гликемический индекс, указывающий на то, как пища влияет на уровень сахара в организме, у меда равен 49 единицам, в отличие от «белой смерти», чей показатель – 70 единиц.

Мед богат содержанием глюкозы и фруктозы, но риска перегрузить поджелудочную железу во время его потребления нет, поскольку для усвоения этих веществ организму не нужно использовать инсулин, а для их переработки не требуется большое количество энергии.

Еще одно существенное преимущество пчелиного меда – стимулирование обменных процессов. Диетологи часто советуют заменять сахар этим продуктом при похудении.

Помимо этого, мед – отличное средство для повышения иммунитета. Он способен укрепить организм, благотворно воздействуя на нервную систему, состояние желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистую систему и другие внутренние органы. Богатый витаминами и минералами мед специалисты рекомендуют употреблять во время лечения простуды.
Специалисты назвали пять главных причин заменить сахар на мед

Несомненным плюсом меда считается и его способность замедлять процессы старения в клетках кожи. Благодаря антиоксидантам он разглаживает, увлажняет и улучшает цвет кожи, - заключили медики.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:12

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