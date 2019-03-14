Специалисты назвали пять главных причин заменить сахар на мед





Сахар давно считают «сладким ядом», ведь регулярное его потребление опасно для здоровья человека, поскольку вызывает болезни сердечно-сосудистой системы, повреждает печень и даже провоцирует развитие рака. В отличие от белого песка, мед имеет антибактериальные, противовирусные, антиоксидантные и другие свойства.Калорийность меда превосходит калорийность сахара, но первый намного слаще. Если употреблять пчелиный продукт на протяжении дня организм будет получать в два раза меньше калорий.Гликемический индекс, указывающий на то, как пища влияет на уровень сахара в организме, у меда равен 49 единицам, в отличие от «белой смерти», чей показатель – 70 единиц.Мед богат содержанием глюкозы и фруктозы, но риска перегрузить поджелудочную железу во время его потребления нет, поскольку для усвоения этих веществ организму не нужно использовать инсулин, а для их переработки не требуется большое количество энергии.Еще одно существенное преимущество пчелиного меда – стимулирование обменных процессов. Диетологи часто советуют заменять сахар этим продуктом при похудении.Помимо этого, мед – отличное средство для повышения иммунитета. Он способен укрепить организм, благотворно воздействуя на нервную систему, состояние желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистую систему и другие внутренние органы. Богатый витаминами и минералами мед специалисты рекомендуют употреблять во время лечения простуды.Несомненным плюсом меда считается и его способность замедлять процессы старения в клетках кожи. Благодаря антиоксидантам он разглаживает, увлажняет и улучшает цвет кожи, - заключили медики.