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Компактный кроссовер от Ford на основе Fiesta будет иметь сходства с купе

Новый компактный кроссовер Ford на основе Fiesta будет похож на купе. Его удалось заметить недалеко от полярного круга в Скандинавии, где автомобиль проходил тестирования на льду.
Компактный кроссовер от Ford на основе Fiesta будет иметь сходства с купе

Новая модель пока безымянна. По слухам, компакт-кросс может получить название Puma. Он должен заменить неудачный Ecosport и стать конкурентом Nissan Juke.

В нынешнее время на мировом рынке пользуются популярностью кроссоверы и их купеобразные вариации. На новый автомобиль полагают большие надежды, так как на шпионских снимках можно заметить сходства с купе. Разработчики назвали конкурентов для нового кроссовера, среди них Hyundai Kona, Mazda CX-3 и Kia Stonic.

Предполагается, что первая демонстрация машины может пройти уже осенью этого года на мотор-шоу во Франкфурте. Для покупки она будет доступна в 2020 году. Стоимость пока неизвестна.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 04:11

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