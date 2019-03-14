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Избранница Геннадия Меньшикова узнала об обмане актера после проверки на детекторе

Актер Геннадий Меньшиков ушел от избранницы, поэтому ей пришлось вызвать звезду пройти проверку на детекторе лжи. Наталья Судакова узнала, что все время Меньшиков ее обманывал.
Избранница Геннадия Меньшикова узнала об обмане актера после проверки на детекторе

Для этого 34-летняя женщина обратилась на программу «На самом деле». Она рассказала, что пропал ее гражданский супруг. Кроме того, Судакова передала в лабораторию браслет Меньшикова, который является отцом ее сына. С помощью этого украшения она хочет доказать отцовство. Сам артист рассказал, что браслет у него украли около 4 лет назад. Когда ему показали снимок девушки, то он заверил, что не знаком с ней.

На передаче Наталья Судакова объяснила, что ее удивило поведение избранника. Он в прямом эфире в Instagram заявил, что не имеет ни супруги, ни детей. «Отношения у нас длятся уже 4 года, а ребенку скоро будет 3 года», – рассказала Судакова. Также она добавила, что около двух недель назад пара поругалась, после чего Меньшиков пропал.

Сам актер в студии сказал: «Эта девушка – мошенница, которая пиарится за счет меня», – высказался артист. Однако во время съемок был представлен домашний видеоролик, на котором Меньшиков запечатлен с Судаковой. После этого он вспомнил, что видел ее в Петербурге, но отношения были мимолетными.

Ведущий программы обнародовал результаты экспертизы. Тест показал, что Меньшиков – отец сына Судаковой Питта. Однако эксперты подчеркнули, что женщина могла сфабриковать результаты, дав браслет другому мужчине. От новой экспертизы актер отказался. Пройденный тест на детекторе лжи показал, что он живет с Судаковой и является отцом ее ребенка. «Она мне не давала прохода. Я не знал, что делать. Нет смысла жить с ней, даже если что-то и было», – признался артист.

В итоге редакторы программы разоблачили Меньшикова. Оказывается, в 2010 году он официально женился на Маргарите Разумной, штамп в его паспорте об этом есть и сейчас. Кроме того, выяснилось, что у актера есть еще одна возлюбленная.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 01:11

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