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Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что теперь дружит только с «хорошими» девушками

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова заявила, что отныне дружит только с «хорошими» девушками.
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что теперь дружит только с «хорошими» девушками

По словам телезнаменитости, у нее несколько приятельниц.

Не секрет, что во время нахождения на телепроекте «Дом-2» Евгения считала своей лучшей подругой Дарью Пынзарь, которую время от времени даже называла сестрой.

Впрочем, после того, как Феофилактова вышла замуж за Антона Гусева, родила первенца и вернулась в Периметр после декретного отпуска, многие участники и телезрители телестройки заметили, что девушки охладели друг к другу. А уж когда Евгения решила покинуть «Дом-2», ее общение с Дарьей и вовсе прекратилось.
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что теперь дружит только с «хорошими» девушками

Весьма продолжительный период времени бывшие подруги старались не комментировать друг друга. Первой нарушила молчание Пынзарь, которая уже несколько раз заявляла в своих прямых эфирах, что ничуть не жалеет о том, что перестала общаться с Феофилактовой.

И вот на днях и Евгения решила «кинуть камень» в огород Дарьи. Под одной из публикаций у Феофилактовой поинтересовались, нашла ли она себе подруг после того, как перестала дружить с Пынзарь.

Спустя несколько минут звезда «Дома-2» отметила, что нашла, и не одну, только теперь она дружит с «хорошими» девушками, которые не публикуют у себя на страничках в Instagram «радостные моменты» ее бывшего супруга Антона Гусева с его теперешней женой.
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что теперь дружит только с «хорошими» девушками

К слову, Евгения и в этот раз не упустила возможности напомнить, что Виктория Романец ранее была любовницей ее экс-избранника.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:18

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