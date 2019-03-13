Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что теперь дружит только с «хорошими» девушками





По словам телезнаменитости, у нее несколько приятельниц.Не секрет, что во время нахождения на телепроекте «Дом-2» Евгения считала своей лучшей подругой Дарью Пынзарь, которую время от времени даже называла сестрой.Впрочем, после того, как Феофилактова вышла замуж за Антона Гусева, родила первенца и вернулась в Периметр после декретного отпуска, многие участники и телезрители телестройки заметили, что девушки охладели друг к другу. А уж когда Евгения решила покинуть «Дом-2», ее общение с Дарьей и вовсе прекратилось.Весьма продолжительный период времени бывшие подруги старались не комментировать друг друга. Первой нарушила молчание Пынзарь, которая уже несколько раз заявляла в своих прямых эфирах, что ничуть не жалеет о том, что перестала общаться с Феофилактовой.И вот на днях и Евгения решила «кинуть камень» в огород Дарьи. Под одной из публикаций у Феофилактовой поинтересовались, нашла ли она себе подруг после того, как перестала дружить с Пынзарь.Спустя несколько минут звезда «Дома-2» отметила, что нашла, и не одну, только теперь она дружит с «хорошими» девушками, которые не публикуют у себя на страничках в Instagram «радостные моменты» ее бывшего супруга Антона Гусева с его теперешней женой.К слову, Евгения и в этот раз не упустила возможности напомнить, что Виктория Романец ранее была любовницей ее экс-избранника.