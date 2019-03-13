Фотошпионы засняли во время испытаний обновленный Audi RS4 Avant
Фотошпионы засняли во время дорожных испытаний обновленный RS4 Avant производства немецкой автокомпании Audi. На авто пока еще есть камуфляжное покрытие, хотя в этом уже нет особого смысла, так как серьезных изменений в дизайне новинки не ожидается.
Тогда как инженеры пытались скрыть часть кузова, они специально оставили открытыми новые фары сзади. Передние фонари получили другую форму в сравнении с последними машинами бренда. Корпоративный стиль радиаторной решетки больше не простирается к низу капота, поскольку эти детали разделил верх бампера.
Салон пока сфотографировать не удалось, однако с некоторых ракурсов видно, что развлекательная система с дисплеем была сохранена. Это значит, что новый RS4 Avant не будет иметь систему MMI, как у флагманских моделей Audi.
Что касается технической оснастки, у универсала тоже не ожидается особых изменений. Эксперты полагают, что его оснастят 2,9-литровым битурбомотором V6. Он будет развивать 444 л.с. при моменте в 600 Н/м. С ним будет работать 8-скоростная коробка-автомат и полный привод. Разгон до «сотни» километров в час займет не более 4,1 секунды, а предельная скорость ограничена на 250 км/ч.
Тогда как инженеры пытались скрыть часть кузова, они специально оставили открытыми новые фары сзади. Передние фонари получили другую форму в сравнении с последними машинами бренда. Корпоративный стиль радиаторной решетки больше не простирается к низу капота, поскольку эти детали разделил верх бампера.
Салон пока сфотографировать не удалось, однако с некоторых ракурсов видно, что развлекательная система с дисплеем была сохранена. Это значит, что новый RS4 Avant не будет иметь систему MMI, как у флагманских моделей Audi.
Что касается технической оснастки, у универсала тоже не ожидается особых изменений. Эксперты полагают, что его оснастят 2,9-литровым битурбомотором V6. Он будет развивать 444 л.с. при моменте в 600 Н/м. С ним будет работать 8-скоростная коробка-автомат и полный привод. Разгон до «сотни» километров в час займет не более 4,1 секунды, а предельная скорость ограничена на 250 км/ч.
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:10