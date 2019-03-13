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Фотошпионы засняли во время испытаний обновленный Audi RS4 Avant

Фотошпионы засняли во время дорожных испытаний обновленный RS4 Avant производства немецкой автокомпании Audi. На авто пока еще есть камуфляжное покрытие, хотя в этом уже нет особого смысла, так как серьезных изменений в дизайне новинки не ожидается.
Фотошпионы засняли во время испытаний обновленный Audi RS4 Avant

Тогда как инженеры пытались скрыть часть кузова, они специально оставили открытыми новые фары сзади. Передние фонари получили другую форму в сравнении с последними машинами бренда. Корпоративный стиль радиаторной решетки больше не простирается к низу капота, поскольку эти детали разделил верх бампера.

Салон пока сфотографировать не удалось, однако с некоторых ракурсов видно, что развлекательная система с дисплеем была сохранена. Это значит, что новый RS4 Avant не будет иметь систему MMI, как у флагманских моделей Audi.

Что касается технической оснастки, у универсала тоже не ожидается особых изменений. Эксперты полагают, что его оснастят 2,9-литровым битурбомотором V6. Он будет развивать 444 л.с. при моменте в 600 Н/м. С ним будет работать 8-скоростная коробка-автомат и полный привод. Разгон до «сотни» километров в час займет не более 4,1 секунды, а предельная скорость ограничена на 250 км/ч.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:10

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