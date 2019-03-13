Побои первого мужа и измены Абдулова: Ирина Алферова рассказала о двух неудачных браках

Актрису с юных лет одаривали комплиментами, но она смущалась своей привлекательности и к проявленному к ней вниманию мужчин относилась осторожно и «прохладно». Алферова не стремилась замуж, желая посвятить себя творчеству и сцене. Судьба подарила ей встречу с сыном болгарского посла Бойко Гюровым. Между молодыми людьми вспыхнул страстный роман, закончившийся свадьбой.В браке с Гюровым у Алферовой родилась дочь Ксения. После появления ребенка муж запретил супруге мечтать о карьере, возложив на нее заботу о доме и наследницу. В отношения пары часто вмешивалась свекровь. Алферова долго терпела унижения, но, когда супруг поднял на нее руку, собрала вещи и ушла, забрав ребенка. Актрисе, оставшейся без жилья, пришлось отправить дочь к своей матери.Александра Абдулова Алферова встретила в «Ленкоме», где она играла. Актер показался ей нескладным и некрасивым, но позже между ними вспыхнули искренние чувства. Знаменитость женился на возлюбленной и удочерил ее ребенка. Отношения актерской пары многим казались идеальными, но Алферова, устав за 17 совместно прожитых лет терпеть мимолетные романы супруга, подала на развод.Настоящее женское счастье знаменитость обрела в браке с Сергеем Мартыновым. С коллегой по сцене, ставшим для нее самым дорогим и близким человеком, актриса прожила порядка 30 лет. Супругам до сих пор интересно друг с другом, они разговаривают на разные темы, делятся своими радостями и печалями.