Алексей Панин хочет лишить мать своей дочери родительских прав

По словам Панина, Юдинцева запретила в письменной форме выезд дочери за границу. Актер отметил, что доктора посоветовали ему оправить наследницу в зарубежный оздоровительный лагерь. После девочка позвонила матери, а та даже не захотела ее слушать. По словам кинозвезды, вследствие этого Аня долго плакала. Артист добавил, что ради этой поездки он был вынужден продать последний мотоцикл марки BMW. Панин отметил, что по решению суда дочь живёт с ним, но Юлию Юдинцеву не лишили родительских прав. В конце поста актер заявил, что «теперь придется лишать».Поклонники стали поддерживать своего кумира. По их словам, Панин является заботливым и замечательным отцом, отметив, что у него с дочерью все будет хорошо.