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Ученые нашли связь между ошибками и реакцией глаз

Американские ученые из Аризоны провели исследование, которое нашло связь между ошибками и реакцией глаз. Они пришли к выводу, что типы ошибок связаны с размером зрачка.
Ученые нашли связь между ошибками и реакцией глаз

Это позволяет понять, как головной мозг реагирует на ошибки, что дает возможность предугадать их. «Принимая решения, мы интегрируем информацию постепенно. Человек не может принять идеального решения. Он подвержен массе когнитивных побуждений», – рассказали ученые.

Ученые пригласили к участию в исследовании 108 человек, которые прошли слуховой тест. Каждый прослушал серию из 20 кликов в ухо. Потом участников попросили решить, какое ухо слышало больше звуков. Задание повторили 760 раз, а клики каждый раз менялись.

Изучив полученные данные, ученые выяснили, какие источники приводят к ошибкам при принятии решений. Первый состоял в том, что человек вкладывает разную ценность в части сведений. Другая причина – шум мозга, что приводит к искаженному восприятию информации. Исследователи сделали вывод, что у тех участников, которые взвешивали информацию неравномерно, при совершении ошибки расширялись зрачки.

Кроме того, ученые заметили, что одни участники показали сильную реакцию, а другие – слабые. Это зависит от того, что привело к ошибке. Это подняло вопрос о том, почему есть люди, которые более склонны к неправильным действиям.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 22:11

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