Apple показала 4 коротких видео из рубрики "Что может iPhone?"





На официальном канале Apple появилось несколько 15-секундных роликов, которые дают полную информацию о наиболее полезных новых функциях iPhone. Для обзора популярных приложений компания запустила также интерактивную страницу в интернете. В первом видео рубрики разработчики рассказали больше о чипе A12 Bionic, который позволяет владельцам устройства быстрее играть или работать. Процессором нового поколения обзавелись модели XR, XS и XS Max.Весьма удобна функция "Найти iPhone", благодаря которой можно отыскать не только потерянный гаджет, но и наушники AirPods и прочие продукты Apple. Быстро перевести деньги онлайн через Apple Pay поможет приложение iMessage.Наконец, разработчики придумали, как обеспечить пользователям доступ ко второй карте SIM посредством подключения виртуальной eSIM. Переключаться между сетями владельцев iPhone научил ролик о двух телефонных номерах.