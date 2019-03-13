FAW объявила о снижении цен на бестселлер X80





Участники акции Trade-In получат дополнительную скидку в 100 тыс. руб. при сдаче авто FAW, 70 тыс. в случае с моделью любого китайского бренда или 50 тыс. при обмене другого авто. Вместе с тем при сдаче FAW или другого китайского автомобиля клиент получит подарок на 50 тыс. руб. в виде аксессуаров. Также возможно на эту сумму выбрать оборудование с установкой.Участники программы FAW Finance, покупающие транспортное средство в кредит, получат скидку в 50 тыс. руб. Общая выгода клиента может достигать 200 тыс. руб.Сейчас минимальная стоимость X80 в «базе» составляет 1,14 млн руб. С применением всех программ она может снизиться почти до 0,99 млн руб. В этом году компания собирается продать в РФ 2 тыс. легковых авто, что даст возможность на 50% улучшить прошлогодний результат. Добиться таких показателей производитель собирается благодаря гибкой ценовой политике и расширению модельной линейки. Во втором полугодии 2019-го корпорация собирается начать продажи в России компактного паркетника Besturn X40.