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FAW объявила о снижении цен на бестселлер X80

Компания FAW из Поднебесной объявила о новых акциях, которые снизят цену на бестселлер бренда – кроссовер X80. Эти программы в РФ начали действовать с первым месяцем весны, сообщили в пресс-службе производителя.
FAW объявила о снижении цен на бестселлер X80

Участники акции Trade-In получат дополнительную скидку в 100 тыс. руб. при сдаче авто FAW, 70 тыс. в случае с моделью любого китайского бренда или 50 тыс. при обмене другого авто. Вместе с тем при сдаче FAW или другого китайского автомобиля клиент получит подарок на 50 тыс. руб. в виде аксессуаров. Также возможно на эту сумму выбрать оборудование с установкой.

Участники программы FAW Finance, покупающие транспортное средство в кредит, получат скидку в 50 тыс. руб. Общая выгода клиента может достигать 200 тыс. руб.

Сейчас минимальная стоимость X80 в «базе» составляет 1,14 млн руб. С применением всех программ она может снизиться почти до 0,99 млн руб. В этом году компания собирается продать в РФ 2 тыс. легковых авто, что даст возможность на 50% улучшить прошлогодний результат. Добиться таких показателей производитель собирается благодаря гибкой ценовой политике и расширению модельной линейки. Во втором полугодии 2019-го корпорация собирается начать продажи в России компактного паркетника Besturn X40.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:40

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