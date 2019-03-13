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Анастасия Шубская в черном боди похвасталась идеальной фигурой

Анастасия Шубская, в августе минувшего года родившая первенца, похвасталась перед подписчиками личного Instagram-профиля идеальной фигурой, подчеркнутой черным боди. Фанатов восхитили четкие изгибы тела модели.
Анастасия Шубская в черном боди похвасталась идеальной фигурой

Супруга Александра Овечкина позировала для селфи-кадра в черном боди, отлично «севшем» по фигуре, недоумевая, почему она раньше не носила такой вид одежды. Поклонники одарили модель множеством комплиментов по поводу ее изящества и стройности. Многие удивились, как Шубская, чуть более полугода назад ставшая матерью, так быстро смогла восстановить форму.

Дочь Веры Глаголевой вместе с мужем – известным хоккеистом проживает в Вашингтоне. У себя дома модель часто принимает своих сестер, спешащих к ней в гости, чтобы увидеться с маленьким племянником Сергеем.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:20

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