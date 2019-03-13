Анастасия Шубская в черном боди похвасталась идеальной фигурой

Супруга Александра Овечкина позировала для селфи-кадра в черном боди, отлично «севшем» по фигуре, недоумевая, почему она раньше не носила такой вид одежды. Поклонники одарили модель множеством комплиментов по поводу ее изящества и стройности. Многие удивились, как Шубская, чуть более полугода назад ставшая матерью, так быстро смогла восстановить форму.Дочь Веры Глаголевой вместе с мужем – известным хоккеистом проживает в Вашингтоне. У себя дома модель часто принимает своих сестер, спешащих к ней в гости, чтобы увидеться с маленьким племянником Сергеем.