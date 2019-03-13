Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова заявила, что «нормальная женщина» не должна пользоваться тем, что у нее распалась семья

«Если бы вернулась на 2 года назад, я бы ничего не поменяла..», - подчеркнула бывшая участница «Дома-2».





По мнению многочисленных интернет-пользователей, Феофилактова своим мнением хотела публично «опустить» новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову.Не секрет, что Евгения является весьма активным пользователем социальных сетей. Каждый день блондинка выкладывает у себя на страничке в Instagram по несколько новых фотографий и Stories, многие из которых по достоинству оценивают ее преданные поклонники.На днях Феофилактова разместила в своем профиле свежий снимок, под которым у Жени поинтересовались, почему она не сделала шоу из своего развода с Антоном Гусевым, как это содеяла ее коллега по скандально-известной телестройке «Дом-2» Ольга Бузова.Подписчики блондинки отметили, что если бы Евгения решила последовать примеру поющей телеведущей, у нее бы тоже не только прибавилось подписчиков, но и бизнес начал процветать.Нужно сказать, что Феофилактова довольно быстро дала ответ на вопрос одной из поклонниц. По словам Жени, она не намерена ради подписчиков и славы выставлять свою личную жизнь «напоказ», а также указала на то, что «нормальная женщина» не должна пользоваться тем, что у нее распалась семья.