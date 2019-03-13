Врачи дали рекомендации, как сохранить здоровье позвоночника





Мало кто переживает о состоянии позвоночника, но это одна из самых важных и сложных конструкций организма. Она выходит с затылочной части головы и заканчивается ниже таза, то есть проходит через весь человеческий торс. Также он является основной частью нервной системы. Предназначение позвоночного стола - обеспечивать движение, поддерживать тело и формировать осанку.По рекомендациям врачей нужно выполнять физические упражнения, чтоб усилить мускулатуру спины и живота, ведь они удерживают позвоночник. Но нельзя поднимать тяжести. Также полезно делать растяжку.Следует правильно питаться, ведь вредная пища опасна накоплением токсинов в позвоночнике и избыточным весом. А лишний вес дает большую нагрузку на позвоночный столб, вследствие чего он перенапрягается и появляются боли.Постоянно нужно держать спину ровной, ведь правильная осанка - залог здорового позвоночника. У людей, которые горбятся, может быть плохое настроение, вялость, сонливость и подавленность.При болях в спине нужно обратиться к массажисту, который расслабит мышцы и поможет вылечить контрактуру. Для профилактики данного специалиста достаточно будет посещать раз в неделю.