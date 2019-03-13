Отец Юлии Началовой рассказал о ее состоянии





По словам Виктора Началова, в данное время столичные эскулапы борются за жизнь певицы. Родителю вокалистки заявил, что впредь репортерам стоит созваниваться с пресс-секретарем его дочери для получения какой-либо информации о ее здоровье. По предварительным данным, у звезды началось заражение крови.Ранее сообщалось, что 11 марта Юлию Началову госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Причиной ухудшения здоровья певицы стал высокий уровень сахара, а также иные серьезные заболевания. При этом 12 марта исполнительницу песен подключили к прибору ИВЛ, а 13 марта ввели ее в искусственную кому.