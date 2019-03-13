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Кейт Миддлтон появилась в старом перешитом платье в Национальной портретной галерее

Супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон недавно посетила Национальную портретную галерею в Лондоне, где прошел гала-концерт. Королевская особа заинтересовала общественность, появившись на публике в своем старом перешитом платье, сообщает издание Daily Mail.
Кейт Миддлтон появилась в старом перешитом платье в Национальной портретной галерее

Кейт Миддлтон выбрала для визита в Национальную портретную галерею, которую патронирует на протяжении пяти лет, не новый наряд, а старое, расшитое цветами платье черного цвета от Alexander McQueen с пышной юбкой. В нем супруга принца Уильяма позировала перед камерами в 2017 году на церемонии вручения премии BAFTAS. Поклонники герцогини заметили, что наряд с открытыми плечами перешили, дополнив рукавами.

На благотворительном мероприятии, посвященном восстановлению здания Национальной портретной галереи, можно было увидеть не только королевских особ. Гала-концерт посетили Виктория и Дэвид Бекхэм, модель Кейт Мосс, а также другие именитые знаменитости.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:57

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